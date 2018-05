La Spal vince ancora | Benevento ko

Spalletti : “contratto? Non devo convincere nessuno - solo lavorare” : “Il prolungamento di contratto? Non ho da pensare a questo, non mi interessa. Non devo convincere nessuno, devo solo lavorare in un certo modo ed essere convincente per quella che è la risposta che devo avere dai calciatori, per la ricerca del risultato che devono mettere sul campo. Non so cosa pensa la società e chi mi deve giudicare, io so che ho dato quello che mi era possibile sempre in questo tragitto”. Così il tecnico ...

35a giornata : il Napoli crolla a Firenze - scudetto più lontano. Vola la Lazio. Baratro Cagliari - vince la Spal. : Napoli crolla A Firenze- La 35a giornata potrebbe coincidere con l’addio allo scudetto del Napoli. Una resa totale quella di Sarri e dei suoi uomini. 3-0 a Firenze, decide la tripletta del Cholito Simeone. Sogni scudetto più lontani a tre giornate dalla fine. vince LA LAZIO, MILAN ,SAMP, ATALANTA BAGARRE EUROPA LEAUE Trionfa la Lazio […] L'articolo 35a giornata: il Napoli crolla a Firenze, scudetto più lontano. Vola la Lazio. ...

Il Milan vince a Bologna - colpo Spal a Verona : Roma, 29 apr. , askanews, Il Milan vince a Bologna 2-1 e riparte dopo il ko contro il Benevento che pareggia 1-1 in casa contro l'Udinese. In coda colpo Spal che vince a Verona 3-1 e scavalca il ...

Colpo Spal a Verona : vince 3-1 ed è quart'ultima : Verona La Spal , non vinceva dal 3 marzo, 1 a 0 al Bologna, esce da una lunga secca. Il Verona scende da un treno, la serie A, su cui non è praticamente mai salito. Fa festa Semplici, che come Pecchia ...

Orsato e Spalletti sono iper-sensibili e hanno un cuore gigante : la Juve vince a San Siro con due Santon in più : La Juve vince a San Siro sull’Inter 2-3 una partita davvero incredibile, condizionata dalle incredibili scelte dell’arbitro Orsato che ha espulso ingiustamente Vecino dell’Inter all’inizio della partita e poi ha graziato più volte Pjanic e Alex Sandro della Juventus. Ma l’Inter aveva addirittura rimontato l’iniziale 0-1 con un incredibile 2-1, tra l’altro meritatissimo per quanto visto in campo pur in ...

Inter - Spalletti : "Vincere col Cagliari. Rafinha? Non si preoccupi del gol sbagliato" : La conferenza stampa del tecnico nerazzurro alla vigilia di Inter-Cagliar: "Non c'è più niente da gestire"

Inter-Cagliari - Spalletti : “Obbligatorio vincere. Non possiamo gestire più nulla”. Lopez ne convoca 22 : Inter-Cagliari, Spalletti- Chiusa la 32^ giornata è già tempo di voltare pagina e pensare alla 33^ giornata. Si parte domani sera con Inter-Cagliari, turno infrasettimanale. Luciano Spalletti è intervenuto in maniera decisa in conferenza stampa. “OBBLIGATORIO VINCERE…” Il tecnico ha così commentato: “Ci eravamo creati la possibilità di gestire qualcosa, ce la siamo giocata. Restano […] L'articolo Inter-Cagliari, ...

Atalanta-Inter 0-0 : Spalletti non vince più - la corsa Champions si complica : Finisce 0-0 tra Atalanta e Inter. Un punto che serve più all'Atalanta per restare nel gruppone di chi aspira all'Europa League piuttosto che all'Inter per spingere in chiave Champions. fiatone inter - ...

Stretta di mano Spalletti Mazzarri / Video - "Ha sempre timore - anche quando è lui a vincere" : Stretta di mano Spalletti Mazzarri, Video: "Ha sempre timore, anche quando vince". Il tecnico nerazzurro attacca il collega del Torino che per il momento però decide di non rispondergli.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 22:10:00 GMT)

Spalletti punge Mazzarri "Ha sempre paura - anche quando vince" : La partita fra Torino ed Inter , conclusasi con un inatteso 1-0 per i granata, fa registrare un altrettanto inatteso siparietto andato in scena dopo il fischio finale fra l'allenatore dei nerazzurri ...

Spal-Atalanta - Semplici : 'Meritavamo di vincere' : Al termine del match lo stesso allenatore ha analizzato la gara e il momento del gruppo ai microfoni di Sky Sport: "Mi sembra che il rigore concesso all'Atalanta sia chiaro e io lo lascio commentare ...

La Fiorentina vince 2-0 in casa della Roma - pari 1-1 tra Spal e Atalanta : La Roma risente della sconfitta di Barcellona e cede ad una Fiorentina sempre più arrembante che centra la sesta vittoria di fila e vede la zona Europa scavalcando l'Atalanta, che pareggia in casa della Spal

Spalletti : 'Fiducioso per il futuro'. Gattuso : 'Meritava di vincere l'Inter' : Lo ha detto Luciano Spalletti a Premium Sport dopo lo 0-0 tra Milan e Inter. In chiave corsa alla Champions, il tecnico nerazzurro ha aggiunto: 'Per noi non cambia niente, quello che cambia per loro ...

Inter - Spalletti : 'Non so quale sia il sistema giusto per vincere ma conosco quello per perdere' : TORINO - ' È servita la mia provocazione sulla mancanza di qualità? Io l'ho fatto per andare avanti, per avere un dialogo con i giocatori, poi se per voi è uno spunto per andare a creare dei dubbi e ...