La sfida di Carmen al 5° serale da Gli uomini non cambiano a Quando finisce un amore

Amici Serale 2018 - Eliminabili Zic e Daniele / Diretta 14 aprile : Emma in sfida con Carmen : Amici Serale 2018, ed. 2017 Diretta seconda puntata: le assegnazioni della squadra bianca e blu, Francesco Totti, Gianni Morandi e Ghali gli ospiti di Maria De Filippi.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 22:14:00 GMT)

Serale Amici 2018 - Einar primo concorrente : ha vinto la sfida contro Carmen : Einar Ortiz è il primo concorrente ammesso al Serale di Amici 2018 E’ Einar Ortiz il primo concorrente del Serale di Amici 2018. A deciderlo è stato l’esito della sfida con l’allieva Carmen Ferreri, ‘faccia a faccia’ musicale giudicato da Sara Andreani, Direttore marketing Warner Music Italia, andato in onda nel corso della puntata speciale […] L'articolo Serale Amici 2018, Einar primo concorrente: ha vinto la ...

Svelato il primo concorrente al serale di Amici di Maria De Filippi : Einar Ortiz contro Carmen - la sfida : Il primo concorrente al serale di Amici di Maria De Filippi è stato Svelato in diretta su Canale 5 dalla conduttrice Mediaset. Dopo la sfida tra Carmen ed Einar Ortiz è stata assegnala la prima maglia verde: il vincitore della competizione è andato dritto al serale, al via il prossimo 7 aprile. Paola Turci ha chiesto a Carmen ed Einar di andare dinanzi alla commissione per una proposta inedita: una sfida senza eliminazione per poter assegnare ...

Einar e Carmen Ferreri in sfida per il Serale di Amici : chi ha vinto : Carmen Ferreri battuta da Einar ad Amici 17 Durante la puntata di oggi di Amici 2018 Paola Turci ha voluto mettere in sfida Einar e Carmen Ferreri, proponendo alla produzione del programma di mandare al Serale chi vincesse la gara. Secondo la professoressa di canto è necessario infatti smuovere qualcosa, in quanto le idee di tutti gli insegnanti sono molto divergenti. Paola ha quindi dichiarato che il suo primo ora è proprio Einar, e non più ...

Emma Muscat piange ad Amici 17 durante la sfida con Carmen Ferreri : Carmen Ferreri delusa ad Amici 2018 dopo la sfida con Emma Muscat La terza sfida avvenuta oggi ad Amici 17 ha visto lo scontro tra Emma Muscat e Carmen Ferreri, le due rivali femminili di questa edizione. Le due si sono sfidate in una comparata, ma ciò che ha rubato l’attenzione è stata la cantante inglese, poichè non è riuscita a finire la sua esibizione in quanto è scoppiata a piangere. Maria De Filippi è intervenuta a consolarla, ...