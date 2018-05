La Roma soffre e vince A Cagliari decide Under

La Roma soffre ma piega il Genoa. All’Olimpico finisce 2-1 : Roma – La Roma vince 2-1 il suo impegno infrasettimanale contro il Genoa. Allo stadio Olimpico finisce 2-1 grazie alla realizzazione nel primo tempo di Cengiz Under e all’autogol dell’ex Zukanovic nella ripresa. Inutile il sigillo di Lapadula per i rossoblù. I giallorossi rispondono così alle vittorie di Inter e Lazio, proseguendo questo testa a testa a 3 per aggiudicarsi uno degli ultimi due posti Champions. Di Francesco opta ...