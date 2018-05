La Roma passa a Cagliari : 0-1 : La Roma di Eusebio Di Francesco ottiene una vittoria importantissima sul campo del Cagliari di Diego Lopez che a dire il vero avrebbe meritato tutt'altro risultato. I giallorossi non hanno disputato ...

Champions - la Roma passa a Cagliari ed è a +4 dall’Inter Poker nerazzurro- Classifica : Il giovane turco segna al 15’, i giallorossi controllano la sfuriata dei sardi. Adesso mancano solo tre punti alla certezza di qualificazione. E domenica arriva la Juve

TV - RAI3 : a “Passato e Presente” la fine dell’Impero Romano : Nella seconda metà del V secolo l’Impero romano d’occidente è ormai vicino al collasso. Roma è caduta due volte nelle mani dei barbari, nel 410 per mano dei goti di Alarico, e nel 455 con i vandali di Genserico. Gli ultimi imperatori sono figure deboli, fantocci in mano all’esercito o a Costantinopoli, la capitale dell’Impero romano d’oriente: ora, le sorti dell’Impero sono nelle mani dei generali, quasi tutti di origine barbara. E barbari sono ...

Roma - finti poliziotti rapinavano i passanti : due Casamonica incastrati da una '600' celeste : Tre rapine in pochi giorni e con lo stesso stratagemma: bloccare la vittima predestinata fingendo di appartenere alle forze dell'ordine per farsi consegnare soldi e cellulari. A condurre gli ...

Roma si qualifica in finale se.../ Champions - i risultati utili per passare con il Liverpool : La Roma va a caccia della qualificazione alla finale di Champions League: allo stadio Olimpico contro il Liverpool deve vincere 3-0, lo stesso risultato che ha fatto fuori il Barcellona(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 17:13:00 GMT)

Liverpool-Roma - la testimonianza dei tifosi : «La polizia ci diceva di passare sotto la loro curva» : Sono ancora in corso le indagini per accertare le dinamiche che hanno portato al ferimento di Sean Cox, il tifoso del Liverpool in coma dopo essere stato aggredito prima della semifinale di Anfield...

Liverpool-Roma 5-2 - Salah travolge il suo passato ma i giallorossi sono ancora vivi : LIVERPOOL - Troppo elettrico e affamato di emozioni il Liverpool, troppo fragile psicologicamente e tatticamente la Roma. La gara d'andata della semifinale si rivela per 70 minuti una lectio ...

Suits 7 anticipazioni del 23 aprile : Il passato Romantico di Louis : Suits 7 anticipazioni del 23 aprile – L’episodio 12 della serie tv andrà in onda su Premium Stories nella prima serata di oggi ed ha come titolo originale “Bad Man“. Tutto ruota attorno a Louis ed a quel passo che non potrà mai fare con Sheila: essere un cattivo ragazzo è un’impresa impossibile per l’avvocato. Le anticipazioni di Suits 7 promettono inoltre luci accese su Harvey ed una nuova richiesta di ...

Campionato di calcio : a Ferrara la Roma passa 3-0 e manda in gol Patrick Schick? : La Roma batte la Spal a Ferrara per 3-0 e difende il terzo posto in classifica in attesa delle altre partite che si giocheranno tra oggi e domani. Di Strootman nel primo tempo, Nainggolan e Schick le reti giallorosse. Importante il gol dell'attaccante ceco, il primo in questa sfortunata prima stagione a Trigoria. Arrivato la scorsa estate dalla Sampdoria come colpo di mercato, quest'anno è stato fuori per ...

La Roma passa in casa della Spal : 0-3 e terzo posto consolidato : La Roma di Eusebio Di Francesco non si fa intimorire dalla voglia di far punti della Spal di Leonardo Semplici. I giallorossi vincono con un perentorio 3-0 e si portano al terzo posto in solitaria in attesa che la Lazio giochi in casa contro la Sampdoria. I gol della vittoria portano la firma di Vicari, autore di una goffa autorete, Nainggolan e di Patrik Schick che ha trovato la prima gioia stagionale con la maglia della Roma. Da stabilire se ...

Roma-Genoa - Dzeko s’infuria con Florenzi : “Passami sta palla…”(VIDEO) : Roma-Genoa, Dzeko- Una lite verbale interrotta solamente dal buonsenso della vittoria. Durante il match di ieri sera tra Roma e Genoa, terminato 2-1 in favore dei giallorossi, Dzeko non le ha mandate a dire a Florenzi. Il terzino giallorosso è stato mandato letteralmente a quel paese dal suo compagno di squadra dopo un mancato assist. […] L'articolo Roma-Genoa, Dzeko s’infuria con Florenzi: “Passami sta ...

E la Roma del turnover ripassa l'Inter : Roma - C'è una Champions da sognare e una da conquistare. Per la prima bisogna aspettare altri sei giorni, anche se in ogni angolo della capitale ormai si parla solo della doppia sfida col Liverpool. ...

Un passato nella Roma e un presente da videogiocatore - IcePrinsipe : il fenomeno di Fifa che rappresenterà l'Italia ai Mondiali : Ma se gli scacchi, per esempio, sono uno sport non vedo perché non possa esserlo un videogame. Anche lì è questione di testa, poi vedi un pro di eSports che fa tanti di quei movimenti che manco te ne ...

Virginia Raggi - nella Roma delle buche serve la Formula E per riaprire un sottopassaggio : La sindaca infila la fascia tricolore e inaugura la riapertura di un sottopasso esistente, ma chiuso da 15 anni. L’intervento di recupero – di assoluta modestia, che dovrebbe di regola far parte della manutenzione ordinaria di una città e che ha interessato principalmente opere di pulizia: “la pittura del sottopasso, la rimozione delle scritte, il restauro del travertino, la posa in opera di un nuovo corrimano e l’installazione ...