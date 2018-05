La riduzione della TA RI del 50%? E' possibile!

Spagna - la situazione dei diritti umani di cui nessuno parla. Amnesty : "Preoccupante riduzione della libertà di espressione e del diritto di ... : Sono 6 mesi che i leader del movimento indipendentista Jordi Cuixart e Jordi Sánchez sono in carcere per aver sostenuto la manifestazione al dipartimento di Economia il 20 settembre e il referendum ...

Milano. Come inviare la richiesta di riduzione della Tari : Ci sono ancora due settimane di tempo per inviare al Comune di Milano la richiesta di riduzione della Tari dedicata

riduzione in schiavitù - pesanti accuse al guru della macrobiotica : Roma, , askanews, - Guai seri per il " guru " della macrobiotica Mario Pianesi, fondatore della catena di ristoranti "Un punto macrobiotico" , Upm, , circa 100 locali e 90.000 associati, sparsi in tutta ...

Ufficio del procuratore generale parla della riduzione del numero di orsi bruni - : "Il numero ufficiale di orsi bruni in Russia nel 2015 era di 225mila individui, mentre nel 2017 è sceso a 143.000. Su iniziativa del capo di Glavka abbiamo preparato le informazioni per il governo ...

Dalla riduzione di forza muscolare alla fatica : ecco i sintomi più comuni della Sclerosi Multipla : In occasione dei suoi 50 anni di attività, l’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) presenta Benvenuta Gardensia!, la campagna dedicata alle donne con Sclerosi Multipla. Il 3, il 4 e l’8 marzo, per la Festa della Donna, in 5.000 piazze italiane, 10 mila volontari invitano a scegliere (con un contributo minimo di 15 euro l’una) una pianta di gardenia o una di ortensia, o entrambe, per sostenere la ricerca e l’assistenza, due facce della ...