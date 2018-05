La proposta del PD | “Un governo istituzionale appoggiato da tutte le forze politiche”

Governo M5s - Crimi : “L'offerta di Salvini è tardiva - ma valutiamo”/ Spiraglio alla proposta della Lega? : Governo M5s, Crimi: “L'offerta di Salvini è tardiva, ma valutiamo”. Spiraglio alla proposta della Lega? Le ultime notizie sullo stallo politico: Fraccaro tuona contro l'esecutivo di tregua(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 22:56:00 GMT)

Torna la proposta del servizio militare obbligatorio per tutti - Salvini : “Si può fare” : Salvini rilancia la proposta della leva obbligatoria per tutti: sei mesi da dedicare al servizio civile o militare. Ma Gasparri (FI) non ci sta: "Il tempo della leva obbligatoria è superato da anni. Riproporla, in qualsiasi forma, non servirebbe né alla Difesa né ai nostri giovani. Non si tornerà indietro. Nessuno ci riuscirà".Continua a leggere

Nardella e la proposta sulle case popolari «Più punti agli italiani» : ... Lega in particolare, che al grido «meglio tardi che mai» dice di apprezzare la «leghizzazione» del sindaco di Firenze almeno sulla politica della casa. In realtà la «filosofia nardelliana», sembra ...

Ue : ministero Esteri - proposta bilancio della Commissione buon punto di partenza per realizzare priorità : Su quest'ultimo aspetto, tuttavia, resta la preoccupazione di veder diluito il potenziale della Politica di Vicinato , Pev, : in una situazione di fragilità del contesto internazionale come quella ...

Ascolto e proposta - si articoleranno in due fasi gli Stati generali dell'educazione : "Come abbiamo avuto gli Stati generali dell'Economia, siamo ora ben lieti di organizzare gli Stati generali dell'educazione " spiega Simonetta Saveri " nati dai numerosi contatti che in questi primi ...

La proposta di Reinhold Messner : chiudere i passi dolomitici per fermare “l’aggressività del turismo” : Secondo Reinhold Messner, alpinista, esploratore e scrittore italiano, si dovrebbero chiudere i passi dolomitici dalle 10 alle 16, per fermare “l’aggressività del turismo“, restituendo in tal modo le montagne agli escursionisti e ciclisti. “Le montagne – spiega Messner all’agenzia tedesca Dpa – richiedono silenzio, rallentamento e un paesaggio incontaminato“. “Non è ammissibile che in ...

Cremona - proposta shock del sindaco di Gerre : “Mangiamo nutrie per ridurne il numero” : Cremona, proposta shock del sindaco di Gerre: “Mangiamo nutrie per ridurne il numero” E’ polemica sul post di Michel Marchi su Facebook: “Si regoli la caccia con il fine della somministrazione nei ristoranti e nelle sagre” Continua a leggere

Bilancio Ue - proposta della Commissione per il post Brexit : “Più fondi per i migranti - tagli alla politica agricola” : tagli del 5% ai fondi per le politiche agricole e di coesione, che potrebbero costare cari all’Italia. Premi ai Paesi che mostrano più solidarietà nell’accoglienza dei migranti e penalizzazioni per quelli più refrattari. E maggiori contributi chiesti ai partner, perché la spesa complessiva cresce fino a superare l’1% del pil dell’Unione, 1.279 miliardi di euro. Bruxelles ha presentato la sua proposta per far quadrare il ...

“Tremila euro a chi si trasferisce qui” : la proposta del sindaco di Gambatesa : Un bonus da 3mila euro all'anno per le famiglie con più figli che andranno a vivere nel Comune di Gambatesa, in provincia di Campobasso, in cui dovranno rimanere per almeno cinque anni...

Renzi rompe il silenzio : esecutivo del presidente per le riforme costituzionali - al M5s e Lega la proposta : Il segretario dimissionario del Pd azzoppa l'intesa di governo con i 5s: 'Sì all'incontro con Di Maio, ma in streaming'

Renzi rompe il silenzio : esecutivo del presidente per le riforme costituzionali - al M5s la proposta : Matteo Renzi va in tv da Fabio Fazio su Raiuno, rompe il silenzio sulla crisi istituzionale e azzoppa l'idea di un accordo di governo tra il Pd e il M5s. "Io penso che incontrarsi sia un bene - dice - si incontrano anche le due Coree, possiamo farlo pure noi con loro: ma in streaming". Il che equivale evidentemente a escludere una vera trattativa. A meno di una settimana dalla direzione del Pd, Renzi guarda già alla prossima mossa del ...

Renzi fa sua la proposta del Foglio e torna in campo con la Quinta Repubblica : Matteo Renzi torna di nuovo in campo a Che Tempo che fa. L'ex premier, ospite di Fabio Fazio, spiega quali sono le condizioni per rimettere il Pd al centro dei giochi: ripartire dal 3 dicembre 2016, ...