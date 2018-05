La MotoGP torna in Europa

Diretta MotoGP Jerez 2018/ Streaming video SKY qualifiche live : via alla FP3 - si torna in pista! : Diretta MotoGp: qualifiche e prove libere FP3 e FP4 live GP Spagna 2018 a Jerez, oggi sabato 5 maggio. La cronaca e i tempi delle sessioni in programma.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:30:00 GMT)

LIVE MotoGP - GP Spagna 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Tornano in pista Valentino Rossi e Andrea Dovizioso : La cronaca della FP1 CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 13.45 Buongiorno a tutti. Alle 14.05 inizierà il secondo turno delle prove libere ...

LIVE MotoGP - GP Spagna 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Tornano in pista Valentino Rossi e Andrea Dovizioso : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Altri 45 minuti a disposizione dei piloti per trovare il giusto set-up delle proprie moto e prendere ulteriore confidenza con il tracciato di Jerez de la Frontera in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara di domani. Nel primo turno disputato questa mattina, Andrea Dovizioso ha piazzato il miglior tempo ...

MotoGP - Gp Jerez : Il Motomondiale torna in Europa. Date - orari e info : Il campione del mondo in carica sarà l'uomo da battere, ma non sono da sottovalutare neanche Dani Pedrosa e Cal Crutchlow . Lo spagnolo, vincitore qui lo scorso anno, non è ancora al 100% dopo la ...

MotoGP Yamaha - Rossi : «Ho fatto delle belle gare a Jerez e sarei felice di tornare sul podio» : ROMA - Il quarto posto in Texas non può certo soddisfare un vincente come Valentino Rossi, che punta ad ottenere il massimo da ogni gara. Sul circuito di Jerez il Dottore si è sempre trovato bene e si ...

MotoGP Usa - Dovizioso : «Non è male tornare in Europa da primi» : Sono le sue parole ai microfoni di Sky Sport. CONTRATTO Sul problema del rinnovo del contratto Dovizioso ha ammesso: ' Sono abbastanza bravo a gestire queste cose. È logico che sarebbe stata meglio ...

MotoGP Usa - Iannone : «Ho reagito - sono tornato» : AUSTIN - ' Non è stato facile essere Andrea Iannone nell'ultimo anno. Oggi sono stato più forte di tutte le voci che mi sono state sputate addosso '. Andrea Iannone si commuove nel parlare dopo il ...

CLASSIFICA MotoGP / Il Mondiale Piloti : Dovizioso torna in testa! Sale anche Rossi (Gp Americhe 2018 - Austin) : CLASSIFICA MOTOGP, il Mondiale Piloti dopo il Gp Americhe 2018 ad Austin: vince Marc Marquez, ma in testa c'è Andrea Dovizioso con un punto sullo spagnolo, Valentino Rossi è settimo(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 21:35:00 GMT)

LIVE Valentino Rossi - conferenza stampa MotoGP Austin in DIRETTA : il Dottore torna a parlare del caso Marquez! : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della conferenza stampa di Valentino Rossi alla vigilia del GP delle Americhe 2018. Gli strascichi polemici del contatto tra il “Dottore” e Marc Marquez in Argentina ancora non si sono esauriti. Valentino torna a parlare e c’è curiosità su quel che potrà dire relativamente all’accaduto di Termas de Rio Hondo. C’è da aspettarsi ancora benzina sul fuoco o un abbassamento dei ...

LIVE Valentino Rossi - conferenza stampa MotoGP Austin in DIRETTA : il Dottore torna a parlare del caso Marquez! : OASport risponde presente, dunque, offrendovi la DIRETTA LIVE della conferenza stampa di Valentino Rossi, alla vigilia del GP delle Americhe 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : si torna in pista dopo i fatti di Termas de Rio Hondo - sarà corrida anche ad Austin? : Il Mondiale MotoGP si trasferisce dall’Argentina fino al Texas, più precisamente nella sua capitale, Austin, per il Gran Premio delle Americhe 2018. Questa corsa in territorio americano, ormai, è entrata a pieno diritto nel calendario del Motomondiale essendo giunta alla sesta edizione. Le prime cinque disputate hanno visto un solo comune denominatore: Marc Marquez. Il pilota spagnolo, infatti, ha fatto bottino pieno, vincendo tutte le ...

MotoGP 2018 : Andrea Dovizioso torna in Argentina - dove cambiò - quasi - tutto : La sorpresa in negativo è stata il penta-campione del mondo Jorge Lorenzo. Non l'unico vip nella storia con problemi di adattamento alla Ducati per la verità, e infatti a Borgo Panigale credono in ...

MotoGP - Valentino Rossi / "Non vedo l'ora di tornare in pista con la Yamaha - finalmente si riparte!" : MotoGp, Valentino Rossi: il pilota della Yamaha è pronto a scendere in pista e soddisfatto delle attuali sensazioni. Decisamente carico vuole tornare a vincere e a fare la differenza.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 17:25:00 GMT)

MotoGP - Test Losail 2018 : risultati e classifica prima giornata. Maverick Vinales torna grande in Qatar - Dovizioso lo marca stretto - Valentino Rossi in ripresa e indietro Marquez : E’ Maverick Vinales il più veloce della prima giornata di Test MotoGP sul tracciato di Losail (Qatar). Lo spagnolo della Yamaha, vincitore su questo tracciato nel 2016 con la moto di Iwata, ha confermato il suo feeling particolare con la pista ottenendo il miglior riscontro di giornata di 1’55″053. Una prestazione convincente dell’iberico che, reduce dalle mille difficoltà delle prove in Thailandia, sembra aver ritrovato ...