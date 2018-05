La mia storia oltre le barriere | tra ruote bucate e amori fuori tempo

Stefania Pezzopane contro il Grande Fratello : 'Usano in modo morboso la mia storia con Simone Coccia' : E alla fine sarebbe arrivato lo sfogo di Stefania Pezzopane . A tre settimane dall'inizio del Grande Fratello , che vede tra i concorrenti il fidanzato Simone Coccia , in un'intervista al settimanale ...

Stefania Pezzopane contro il Grande Fratello : «Usano in modo morboso la mia storia con Simone Coccia» : Sono una donna libera , anche in politica mi sono sempre battuta per le libertà individuali: difendere questo amore per me è diventata una scelta e, se permette, anche una battaglia politica. Simone ...

Albano confessa : la mia storia con la Lecciso è in crisi da 15 anni : Albano Carrisi è un leone ferito. Stanco. Troppe lotte nella sua vita, la più dura, forse, l'ultima: quella per mantenere una parvenza di normalità nel suo rapporto con Loredana Lecciso, sua ex compagna e madre dei suoi figli Jasmine e Albano Junior (per tutti Bido). Non ce l'ha fatta, e per questo, ci tiene a precisare ancora una volta che, al contrario di quanto affermato da Loredana di recente, la colpa del loro distacco definitivo non è ...

Pezzopane (Pd) : "Grande Fratello usa in modo morboso la mia storia d'amore con Simone Coccia Colaiuta" : Grande Fratello, politica e gossip. L'intreccio è servito ed è 'merito' della partecipazione al reality di Simone Coccia Colaiuta, fidanzato ufficiale della deputata del Pd Stefania Pezzopane. Intervistata da Pierluigi Diaco sul settimanale Oggi (in edicola da domani), la parlamentare ha attaccato il programma di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso:Non immaginavo affatto che la trasmissione Grande Fratello usasse, strumentalmente e in ...

“Lei è la mia nuova fidanzata”. Bellissima e impegnata - Lapo ritrova l’amore. Il Rampollo di casa Agnelli (dopo una rovinosa storia con la bella Cristina) ha deciso di riprovarci. Sarà davvero “quella giusta” per Mr. Elkann? : Ha tanti interessi Lapo Elkann, alcuni peggiori di altri, ma pur sempre degli interessi, come tutti noi. Cambiare partner è uno di questi e non necessariamente uno dei peggiori: se si pensa a Lapo in effetti è difficile immaginarlo con a fianco sempre la stessa donna (provateci se ci riuscite). Ora, gossip dell’ultimo minuto, il giovane Agnelli ha una nuova fidanzata (anche se ci sembra dannatamente eroica come definizione). Si chiama ...

Ho dato un taglio netto ai miei capelli dopo la fine di una storia e la mia vita è cambiata : Questo blog è apparso la prima volta su HuffPost Us ed è stato tradotto da Milena SanfilippoMi svegliai come quelle persone che si vedono nei film, respiravo a fatica come se stessi affogando. Dall'altra parte della stanza intravedevo una luce che immergeva il mio monolocale in un bagliore sinistro. Allungai il braccio sul letto per svegliare il mio compagno.Lui non c'era. Ma certo che non c'era.All'improvviso, tutti gli eventi dei ...

Simona Atzori e la gioia di vivere : «Vedere me e conoscere la mia storia libera da ogni scusa» : Qual è il disagio maggiore che rileva nelle persone che incontra dopo i suoi spettacoli o durante i suoi seminari ? Spesso mi capita di confrontarmi con persone che vivono come in un loop, continuano ...

Di Battista a Marina Berlusconi : “Vero - non sarò nei libri di storia. Lascio Parlamento per mia volontà e non per condanne” : “Ha ragione, io non mi sono guadagnato un posto nei libri di storia. E mi sta bene così, mi accontento di aver fatto il Parlamentare senza mai risparmiarmi, di aver contribuito ad un Movimento capace di contrastare con forza l‘immoralità dilagante nel nostro Paese”. E “soprattutto mi inorgoglisce l’essere uscito dal Parlamento per mia volontà e non per via di una condanna per frode fiscale come successo a suo ...

Juventus-Napoli e le altre volate scudetto : la storia premia chi insegue : Juventus e Napoli, un punto a dividere la solita festa bianconera dall'impresa di Sarri e i suoi giocatori. E adesso chi vince? Chi è davanti o chi insegue? Al netto dei prossimi impegni, con un ...

"Morirò anche io per la mia storia d'amore con un ragazzo italiano. La storia di Sana è la mia" : Uccisa perché voleva voleva sposare un giovane italiano di origine pachistana, rifiutando lo sposo scelto per lei dalla famiglia, in Pakistan: è questa la storia di Sana Cheema, venticinquenne pachistana che viveva da sempre a Brescia. A distanza di qualche giorno dal terribile accaduto, dalle pagine de La Stampa arriva la testimonianza anonima di un'altra giovane pachistana, S.F., che nutre timori nei riguardi di un futuro che ...

Storia del piccolo Ethan - che sfida il male col motto “Fuck Leucemia” : Ethan è un bimbo vivace e attento che ama la pasta al sugo e la pizza con würstel e olive. Ethan non si stanca mai di cantare “Despacito” e i suoi beniamini sono Cristiano Ronaldo e Dibala. Ethan ha sei anni ed è in cura presso il reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari. Sempre con la mamma Nicoletta accanto, a vegliare su di lui, provando a rendere tutto un gioco. Un sogno, bello e brutto allo stesso tempo, dal quale presto ...