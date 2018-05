La Mezza del Lago De Bernardi show

Di Mezza to lo show del Primo Maggio. Sostituiti quattro artisti ma il concertone si farà. : Dunque, a prescindere dalle modifiche della scaletta del concertone , l'appuntamento è per tutti al parco Fausto Noce a partire dalle 10:00 del mattino, con spettacoli di magia, sport, blowing bubbles,...

Fca - sale l'utile dei tre mesi del 59% e si di Mezza il debito industriale : Al Lingotto parlano senza mezzi termini di «trimestre record». In effetti Fiat Chrysler Automobiles chiude i primi tre mesi del 2018 con un utile netto in crescita del 59% a 1,021 miliardi di euro. E ...

La puntata di Don Matteo 11 del 5 aprile “diMezzata” : quando andranno in onda gli ultimi episodi? : La scorsa settimana, gli appassionati della serie con Terence Hill hanno avuto una spiacevole sorpresa nel vedere che Rai1 ha mandato in onda un solo episodio, anziché due. L'inconveniente è destinato a ripetersi anche stasera: la puntata di Don Matteo 11 del 5 aprile andrà in onda di nuovo dimezzata. Non è ancora chiaro il motivo per cui Rai1 abbia deciso di allungare la programmazione della fiction, arrivata a una manciata di episodi dal ...