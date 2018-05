Governo - 'apprezzamento' della Lega per l'apertura di Di Maio : Ma è confermata l'indisponibilità di Salvini a governi del presidente

Di Maio a Salvini : 'Se sono io l'ostacolo scegliamo insieme il nome del premier' - La Lega 'apprezza' : scegliamo una personalità politica", ha sottolineato Di Maio ospite di Lucia Annunziata a In mezz'ora. "Dobbiamo fare tutti un passo indietro" - "Il giorno dopo le elezioni abbiamo dovuto fare una ...

Sondaggi - Lega e M5s logorati? No - dopo 2 mesi aumentano i consensi. Sorpresa : Gentiloni il più apprezzato dopo Salvini : I partiti “vincitori” del 4 marzo non sembrano logorati per niente dalle trattative di governo. A due mesi dalle Politiche Lega e M5s non fanno altro che aumentare i loro consensi nei Sondaggi, lasciando il segno meno a tutte le altre forze politiche. Secondo un Sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera i numeri del Carroccio sono particolarmente significativi: farebbe un salto di quasi 4 punti, dal 17,4 trovato nelle urne al 21,2. ...

Effetto Amendola su Matteo Salvini : altri apprezzamenti VIP al leader della Lega Video : Il mondo dello spettacolo, ha sempre avuto una certa influenza su quello politico. Magari non tanto in termini di risultati, ma spesso in termini di visibilita'. Molto spesso, l’ideologia è entrata direttamente nell’opera degli artisti: cantanti, ma anche registi, attori; in particolar modo tra gli anni 60 e 70, trovando nuova linfa nel periodo del “berlusconismo”. Ovviamente, questo non è un costume tutto italiano, ma molto sviluppato anche ...