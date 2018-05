La Juventus ha in mano lo scudetto | ecco cosa manca ad Allegri

Juventus - la differenza è nel fattore umano : che forza le lacrime di Barzagli : TORINO - Colte da una telecamera che inquadrava l'abbraccio con Gigi Buffon , le lacrime di Andrea Barzagli a fine partita sono un dettaglio tanto piccolo quanto significativo della forza morale del ...

Juventus - la satira di Crozza e la violenza social di Benatia : la situazione sta sfuggendo di mano - squalifica pesantissima in arrivo? : Aria pesante in casa Juventus: la vittoria con la Sampdoria non è servita a placare gli animi dopo l’eliminazione del Bernabeu, che rischia di far male persino più di Cardiff. In campo la squadra ha sfoderato una grandissima prestazione, sicuramente la migliore di tutti i 4 anni della gestione Allegri. Alla fine, però, un rigore nettissimo ha compromesso la possibilità di arrivare ai tempi supplementari e da quel momento tutto ...

Rigore Juventus-Real Madrid - tocco di mano di Casemiro non fischiato : bianconeri furiosi : Rigore Juventus-Real Madrid – Si sta giocando l’andata dei quarti di finale di Champions League, in campo Juventus e Real Madrid. Inizio super della squadra di Zidane che passa in vantaggio con Cristiano Ronaldo, reazione della Juventus, Higuain vicino al gol. I Blancos tengono il pallino del gioco e vanno vicino al raddoppio, negli ultimi minuti del primo tempo proteste bianconere per un tocco di mano di Casemiro su colpo di testa ...

Juventus - le manovre a centrocampo : Pellegrini e... : TORINO - Tra l'Italia e la Premier League, anche il mercato dei centrocampisti sta per entrare nel vivo. Monta l'attesa nei confronti del tedesco Emre Can che tarda a decidersi. Per ora l'unica ...

Juventus e Napoli : allarmi infortuni. Si fermano Alex Sandro e Hamsik : Juventus E Napoli- Una lotta scudetto che si deciderà nelle ultime 10 giornate di campionato. Juventus e Napoli infiammano il campionato. La nostra Serie A resta l’unico campionato ancora aperto e senza un vero e proprio padrone. Una lotta scudetto che potrebbe perdere due protagonisti da ambo le parti. Di fatto, nelle ultime ore, in […] L'articolo Juventus e Napoli: allarmi infortuni. Si fermano Alex Sandro e Hamsik proviene da ...

La lista di Conte al PSG : tremano Inter - Milan - Juventus - Torino e Napoli Video : Per la sessione estiva del calciomercato 2018 ci saranno diversi movimenti anche per le panchine, tra cui Antonio #Conte, che potrebbe lasciare il Chelsea per trasferirsi al #paris saint-germain. L'allenatore salentino non sta passando un buon periodo con i blues, dove diversi passi falsi, tra campionato e Champions League, stanno determinando il suo futuro, che molto probabilmente sara' lontano da Londra. L'ultima pesante sconfitta è arrivata ...

Serie A - Juventus-Atalanta 2-0 : Higuain e Matuidi firmano l'allungo sul Napoli : TORINO - La ferocia agonistica della Juventus , come sempre è accaduto negli ultimi sette anni, aumenta nei momenti cruciali e si trasforma in spietata sentenza. Dovevano vincere e hanno vinto, senza ...