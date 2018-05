La Fiorentina vince a Marassi | omaggio da brividi negli spogliatoi per Astori

Genoa sfortunato - la Fiorentina vince 2-3 | : Successo dei viola a Marassi nella prima partita da titolare con la maglia del Grifone per Pepito Rossi

Lotta scudetto - vince la Fiorentina contro il Napoli Video : 2 Ieri sera si sono tenuti i due posticipi della 35^ giornata di #Serie A, la 16^ del girone di ritorno. La Fiorentina ha [ Video ] battuto il Napoli per 3 reti a 0 grazie ad un super Giovanni Simeone, autore di una tripletta. Ormai lo scudetto è lontano 4 punti. Partendo dal match delle 18, la squadra di Pioli ha regalato mezzo scudetto ai bianconeri con la vittoria contro i partenopei che sono a -4 dalla capolista Juventus. ...

Fiorentina -Napoli in tv - dove vedere la diretta streaming : azzurri obbligati a vincere : Alle ore 18 allo stadio Franchi di Firenzesi gioca Fiorentina-Napoli che sarà trasmessa in diretta su SKY SPORT 1, SKY SUPER CALCIO, SKY CALCIO 1 e PREMIUM SPORT. Match visibile anche sui ...

Serie A - la Lazio vince 4-3 sul campo della Fiorentina. Vince la Roma - pari per il Milan : Il 33esimo turno di Serie A , l'ultimo infrasettimanale della stagione, non ha tradito le aspettative e ha regalato diversi gol. La Juventus non è andata oltre l'1-1 sul campo del Crotone, mentre il ...