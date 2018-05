Parigi fa la " festa " a Macron a un anno dall'elezione : la mani festa zione contro il presidente - tra malcontento e tensione : A Parigi le proteste non accennano ad arginarsi. In 40 mila h anno partecipato alla manifestazione contro il presidente francese Emmanuel Macron , indetta nella capitale francese da alcuni deputati di sinistra, secondo un conteggio realizzato dall'organizzazione Occurrence. Nel corso della manifestazione anti- Macron , sono stati registrati attimi di paura a piazza della Bastiglia, quando una cinquantina di individui col volto coperto ha preso ...

Primo maggio - scontri Parigi : 109 black bloc arrestati/ Ultime notizie - festa lavoro : Macron condanna violenze : Primo maggio , scontri a Parigi : 109 persone arrestate. Il presidente francese Macron commenta dall'Australia: “ Festa del lavoro , non di teppisti”. Le Ultime notizie sugli incidenti(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 10:02:00 GMT)

Francia - sciopero dei ferrovieri contro la riforma di Macron : trasporti paralizzati e scontri durante la mani festa zione : In mattinata lo stop ai treni e le lunghe file di persone sulle banchine, nel pomeriggio gli scontri nel centro di Parigi. La riforma dei trasporti voluta dal governo di Emmanuel Macron paralizza la Francia . E se il ministro Elisabeth Borne assicura che l’esecutivo “terrà duro”, il segretario generale del sindacato francese Cgt afferma che “i ferrovieri non devono vergognarsi di bloccare l’intero Paese”. Uno ...

Oltre mezzo milione manifestanti contro Macron in tutta la Francia : Parigi, 22 mar. , askanews, Circa mezzo milione di persone sono scese in piazza oggi in Francia per manifestare contro la politica economica del presidente Emmanuel Macron e per difendere i servizi pubblici. 'Oltre 500.000' manifestanti secondo la CGT, la principale federazione sindacale francese hanno voluto difendere ...