KATIA RICCIARELLI L' ex moglie di Pippo Baudo | Mai avuto rivali | io facevo la mia

KATIA RICCIARELLI / L'ex moglie di Pippo Baudo racconta i suoi concerti con Jerry Calà (Domenica In) : Katia Ricciarelli, L'ex moglie di Pippo Baudo torna sul palcoscenico per prestare la sua voce da soprano alla musica pop, impegnata in concerti con Jerry Calà. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 09:12:00 GMT)

Domenica In – Ventinovesima puntata del 6 maggio 2018 – Max Rosolino - KATIA RICCIARELLI tra gli ospiti. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, la veninovesima, del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato che si sta dimostrando un totale insuccesso. Dopo il nero periodo autunnale, la risalita del periodo natalizio aveva fatto ben sperare, ma appena terminate le vacanze natalizie il programma è ripiombato in ascolti molto bassi. E per […] L'articolo Domenica In – Ventinovesima puntata del 6 maggio 2018 – Max Rosolino, Katia ...

KATIA RICCIARELLI difende la Isoardi : "Quando stavo con Baudo non mi esponevo mai - stavo sempre un po' indietro" : Dalla parte di Elisa Isoardi. Katia Ricciarelli difende la conduttrice di Buono a sapersi che qualche settimana fa aveva fatto discutere per delle dichiarazioni rilasciate al settimanale Oggi.“Anche io avrei fatto un passo indietro, avrei anche smesso di lavorare e di cantare”, ha detto la soprano a Cartabianca ricordando l’inizio della relazione con Pippo Baudo. “Ringraziando il cielo fu lui a dirmi ‘no, devi andare avanti, il tuo lavoro ...