Karina e Barbara d’Urso | ennesima frecciatina a Cecilia e Ignazio VIDEO

“Che figura di m***”. Rissa in diretta tv a Domenica Live (e Barbara D’Urso muta). Karina Cascella si scaglia contro Monica Setta. Quello che capita dopo è trash all’ennesima potenza : Da Barbarona D’Urso può succedere di tutto, lo sappiamo. Ma a volte, anche quando il “tutto” accade, beh, si rimane di sasso come fosse la prima volta. Ennesima “sceneggiata” esplosiva a Domenica Live. L’Isola dei famosi fa impazzire Barbara D’Urso e due sue ospiti, Karina Cascella e Monica Setta. In studio si parla della presunta relazione clandestina tra Amaurys Perez e Cecilia Capriotti, due naufraghi in ...

