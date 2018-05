Juventus | oggi può essere scudetto Oppure

Juventus Campionessa d’Italia oggi se… Tutte le combinazioni di Napoli-Torino : i bianconeri possono vincere lo scudetto : La Juventus ha sconfitto il Bologna per 3-1 nell’anticipo della 36^ giornata di Serie A e ha ormai messo le mani sullo scudetto. I bianconeri ora hanno 7 punti di vantaggio sul Napoli e possono confermarsi Campioni d’Italia già domenica 6 maggio. I ragazzi di Max Allegri possono trionfare con anticipo nel caso in cui i partenopei non riuscissero a battere il Torino al San Paolo. Queste le combinazioni che permetterebbero alla ...

Luciano Moggi - Juventus campione d'Italia? 'La stanchezza può ribaltare un risultato che pare sicuro' : Fiorentina-Napoli e Inter-Juve ormai dimenticate? Manco a parlarne. A distanza di una settimana sui social è ancora viva la discussione sugli arbitraggi di Mazzoleni a Firenze e Orsato a San Siro. ...

Luciano Moggi : 'La Juventus di oggi bela come una pecora' : E così Spalletti ha perso il Derby d' Italia, la Juve è passata a San Siro al 90' come al 90' aveva perduto in casa con il Napoli: quasi avesse voluto dimostrare che 'chi di spada ferisce di spada ...

Inter-Juventus - pioggia su San Siro : gli ultimi aggiornamenti in vista del big match : Inter-Juventus, si avvicina sempre di più la gara di campionato importante per lo scudetto, match sentitissimo e che non ha bisogno di presentazioni. La squadra di Massimiliano Allegri non sta attraversando di certo un buon momento, reduce dal ko contro il Napoli adesso rischia il sorpasso proprio proprio dalla squadra di Sarri. Attesa per il derby derby d’Italia, secondo quanto riporta MeteoWeb prevista pioggia su San Siro, nulla di ...

News Sportive 25/04/2018 - Dalla contestazione dei tifosi alla Juventus fino al no di Dovizioso al rinnovo : le notizie di oggi : Troverai tutte le emozioni dal mondo dei motori con F1 e Formula E, le ultime News su calcio, tennis e tanto altro. Cosa aspetti?! Sfoglia la nostra gallery e se qualche News ti ha colpito ...

Crotone-Juventus streaming gratis - dove vederla in diretta tv oggi 18 aprile : Scopriamo allora dove vedere Crotone-Juventus in streaming gratis e in diretta tv , gara che si disputerà questa sera alle 20.45 .

Dove vedere Juventus-Sampdoria in diretta TV e live streaming gratis oggi 15 aprile : Foto Getty Images © scelta da SuperNews Dove vedere Juventus-Sampdoria in diretta TV e live streaming, match valido per la 32a giornata di Serie A . I bianconeri di Massimiliano Allegri , reduci dalla deludente e discussa eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid, ospitano ...

MICHAEL OLIVER - CHI E' L'ARBITRO DI REAL MADRID Juventus/ Rigore e rosso a Buffon : Moggi - "non all'altezza" : MICHAEL OLIVER, chi è l’arbitro di REAL MADRID-JUVENTUS: perchè Buffon è infuriato con lui sul Rigore. Il penalty concesso ha fatto andare su tutte le furie l’estremo difensore(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 21:23:00 GMT)

“Ingrato - vergogna”. Tutti contro Alessandro Del Piero. L’ex capitano della Juventus - oggi opinionista - riempito di insulti sui social. Il motivo? Quelle parole che non sono piaciute proprio a nessuno : Ci sono partite che lasciano il segno, anche in negativo, e che si portano dietro velenosi strascichi per settimane, se non mesi o anni. Una di queste rischia di essere quel Real Madrid – Juventus che ha sancito l’eliminazione tra gli applausi della squadra italiana ma che ha avuto un seguito polemico, con le parole di Gianluigi Buffon contro l’arbitro reo di aver concesso un dubbio rigore agli spagnoli a tempo scaduto. ...

Real Madrid-Juventus in diretta tv e in streaming gratis - dove vedere il match di Champions League - oggi 11 Aprile : Foto Getty Images© selezionata da SuperNews Mancano poche ore alla super sfida di Champions League tra Real Madrid e Juventus. Questa sera, alle 20.45 , allo stadio Santiago Bernabeu della capitale ...

Diretta streaming Real Madrid-Juventus in chiaro e su Premium oggi 11 aprile : come vederla : Occhi puntati sulla Diretta streaming Real Madrid-Juventus di oggi 11 aprile in chiaro ma anche su Mediaset Premium. La partita di ritorno per i quarti di finale di Champions League è prevista alle 20.45, sullo sfondo il mitico stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Inutile negarlo, la strada per la Juventus è più che in salita a causa dei 3 goal incassati all'andata. Per passare il turno e dunque approdare in semifinale, il club torinese ...

Don Barone - Luciano Moggi in Procura/ “Non ha mai benedetto la Juventus. Capello toccava ferro...” : Don Barone, Luciano Moggi in Procura: “Non ha mai benedetto la Juventus. Capello toccava ferro...”. Le ultime notizie sul processo a carico del prete accusato di maltrattamenti e lesioni(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 20:19:00 GMT)

Juventus-Real Madrid - Champions League oggi 3 aprile 2018 : diretta tv sul nuovo canale free 20 e live streaming : La visione in streaming sarà possibile collegandosi con i propri dispositivi mobili e pc al portale di Premium Play , app disponibili per sistemi iOS, Android e Windows Phone, . Questo servizio è ...

Juventus si qualifica se.../ Real Madrid - Champions : risultati utili - vincere oggi obbligo per la semifinale? : E' ancora presto per analizzare i risultati che la Juventus ha a disposizione per qualificarsi alla semifinale di Champions League, ma si può "studiare" la strategia per l'andata dei quarti(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 17:10:00 GMT)