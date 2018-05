Juventus campione d' Italia | ecco perché

Napoli fermato dal Toro. La Juventus fa 7 : è campione d’Italia : Clamoroso al San Paolo. Il Torino impone il 2-2 agli uomini di Sarri. Il Napoli scivola quindi a -6 dalla

Luciano Moggi - Juventus campione d'Italia? 'La stanchezza può ribaltare un risultato che pare sicuro' : Fiorentina-Napoli e Inter-Juve ormai dimenticate? Manco a parlarne. A distanza di una settimana sui social è ancora viva la discussione sugli arbitraggi di Mazzoleni a Firenze e Orsato a San Siro. ...

ROVESCIATA DI CRISTIANO RONALDO/ Video - contro la Juventus numero da campione : lo Stadium applaude : L'Allianz Stadium applaude RONALDO: i tifosi juventini celebrano il capolavoro di CRISTIANO, una ROVESCIATA destinata a restare nella storia del calcio(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 00:35:00 GMT)

VIDEO Cristiano Ronaldo - gol in rovesciata alla Juventus : bicicletta da vero Campione - numero in Champions League : Cristiano Ronaldo ha segnato un incredibile gol in rovesciata alla Juventus nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2018. Il fenomeno portoghese ha siglato il momentaneo 2-0 con una bicicletta stellare nel cuore dell’area di rigore dei bianconeri. Una rete davvero stupenda che ha meritato anche gli applausi dei tifosi avversari. Di seguito il VIDEO del gol di Cristiano Ronaldo. (foto Twitter ...

Juventus - mercato in uscita : arriva la super offerta per un campione Video : La #Juventus pare abbia ricevuto un'offerta importante per un suo campione, un calciatore che nei primi tempi di permanenza bianconera aveva ricevuto una serie di critiche, talvolta anche taglienti e forse esagerate, sia per ciò che concerne i contenuti che il numero delle stesse. Adesso la dirigenza dovra' valutare l'offerta, analizzando tutti i lati sia quelli positivi che quelli che potrebbero comunque danneggiare la squadra. Il Paris Saint ...

Juventus - Higuain : "Sono ai massimi livelli da 12 anni. Dybala? Con una forte mentalità - sarà un campione" : "Ho giocato nel Real e sono tra i 10 goleador di tutti i tempi del club, con l'Argentina sono tra i primi 6, nel Napoli nella top ten, spero di esserlo anche nella Juve". Date a Higuain ciò che è di ...

Juventus - nostalgia Pogba : 'Dybala amico e campione. E diventerà ancora più forte' : TORINO - Il suo ritorno al Manchester United non è stato come se lo aspettava e ora Paul Pogba sta vivendo un momento difficile, ai ferri corti con il tecnico José Mourinho e criticato da stampa e ...