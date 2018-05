Juventus a un passo dal settimo scudetto consecutivo

Juventus - Lichtsteiner al passo d'addio : ecco chi può sostituirlo : "Non so ancora dove giocherò, ma sicuramente lontano dalla Juventus: i prossimi saranno i miei ultimi 14 giorni in bianconero", l'annuncio dello svizzero

Juventus - Allegri : “grosso passo avanti per lo scudetto” : “Non è ancora fatta per lo scudetto, ma abbiamo fatto un grosso passo in avanti: ci mancano tre punti per la matematica”. Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la vittoria sul Bologna che porta i bianconeri a +7 sul Napoli. “Il Bologna stasera ha fatto una buona partita – riconosce a Premium – si è difeso bene e noi ci abbiamo messo del nostro con quel pasticcio, per fortuna abbiamo reagito. ...

Juventus - Allegri/ “Grosso passo avanti per lo scudetto - ma non è fatta - ora la Coppa Italia” : Juventus, Allegri dopo la vittoria contro il Bologna: “Grosso passo avanti per lo scudetto, ma non è fatta, ora la Coppa Italia”. Predica calma il Conte Max, che vuole battere il Milan(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 08:59:00 GMT)

Juventus-Bologna 3-1 - bianconeri ad un passo dal tricolore. Allegri : “Mancano ancora 3 punti…” : Juventus-Bologna 3-1- Dopo il netto successo del Milan nel match delle 18:00 contro il Verona, 4-1 il finale, la Juventus batte 3-1 il Bologna e si avvicina in maniera aritmetica al suo 7° scudetto consecutivo. Verdi spaventa i bianconeri nel primo tempo su calcio di rigore, rimonta bianconera completata dall’autogol di De Maio, poi Khedira […] L'articolo Juventus-Bologna 3-1, bianconeri ad un passo dal tricolore. Allegri: ...

Juventus - scudetto a un passo : Bologna rimontato da 0-1 a 3-1 : Felsinei avanti nel primo tempo con un rigore di Verdi, poi nella ripresa si scatenano i bianconeri, ispirati da un super Douglas Costa: pari su autogol di De Maio, Khedira raddoppia, Dybala fa tris. Bianconeri ora a +7 sul Napoli a due giornate dalla fine

C'è Inter-Juventus - Napoli sogna il sorpasso Video : 3 E' il giorno di #Inter-#Juventus, il derby d'Italia, la partita delle partite per certi aspetti, quelli legati alle appassionanti sfide del passato, quasi sempre in chiave scudetto. Quella di stasera - fischio d'inizio alle 20,45 - è, comunque, una gara di fondamentale importanza per la lotta al vertice, perché i bianconeri di Massimiliano Allegri non possono concedersi neppure un mezzo passo falso contro i nerazzurri di Luciano ...

Materazzi contro la Juventus : “l’Inter deve vincere - che goduria il sorpasso del Napoli” : Si avvicina sempre di più la gara tra Inter e Juventus valida per il campionato di Serie A, clima tesissimo dopo le ultime dichiarazioni da parte di Marco Materazzi al Corriere dello Sport: “San Siro è casa nostra e a casa nostra la Juventus non deve vincere. L’Inter non può farsi sfuggire questa occasione per fare un passo importante verso il ritorno in Champions e complicare la corsa verso lo scudetto di una rivale storica – ...

Juventus - Matuidi : "Contro il Real a un passo da fare qualcosa di grande" : Il centrocampista bianconero è intervenuto ai microfoni di Jtv: "Lo Scudetto? Sarebbe qualcosa di magnifico. Fondamentale vincere a Crotone"

Real Madrid-Juventus 1-3 : bianconeri a un passo dalla remuntada - Ronaldo li condanna su rigore : La Juventus batte il Real Madrid per 3-1 ma lascia la Champions League per la sconfitta subìta all'andata dei quarti (0-3). In gol Mandzukic per due volte, Matuidi e, su rigore, al...

Asamoah all'Inter/ Il ghanese della Juventus ha trovato casa a Milano : Dalbert a un passo dall'addio : Asamoah all'Inter, il ghanese della Juventus ha trovato casa a Milano. Ormai è vicinissima l'ufficialità del suo passaggio i nerazzurro dove è pronto ad andare a parametro zero.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 19:33:00 GMT)

Juventus - Dybala vola a Madrid : accordo ad un passo con il Real! [CIFRE - DETTAGLI] : Dybala-Real Madrid, accordo vicino. La Juventus è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro la Spal, il distacco dal Napoli adesso è solo di due punti, duello fino all’ultima giornata per lo scudetto mentre in Champions League il pensiero è rivolto al doppio incontro dei quarti di finale contro il Real Madrid. Nel frattempo movimento anche per quello che riguarda il mercato, si preannuncia un’estate caldissima. Nel ...

Spal-Juventus 0-0 - passo falso bianconero? Allegri : “Non sono nè deluso - nè arrabbiato…” : Spal-Juventus 0-0- Un pareggio che lascia l’amaro in bocca in casa Juventus. Un’ottima SPAL tiene a secco l’attacco juventino e conquista un punto importantissimo in ottica salvezza. Il campionato resta vivo. Oggi il Napoli, battendo in Genoa, potrebbe accorciare a -2 le distante dai bianconeri. Tutto ancora in gioco, considerato anche l’imminente scontro diretto tra […] L'articolo Spal-Juventus 0-0, passo falso ...