Juve | una settimana di polemiche | Orsato e Irrati nel mirino

Serie A : Juventus-Bologna 3-1 - una rimonta da scudetto : Un rigore di Verdi gela lo Stadium, poi entra Douglas Costa e il match gira: autogol di De Mario e sigilli di Khedira e Dybala. E' scudetto se il Toro batte il Napoli

Arbitro e fortuna aiutano (ancora una volta) la Juventus : Bologna incredibilmente penalizzato - finale di stagione condizionato a favore dei bianconeri [FOTO] : 1/21 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Juve Höwedes - quanta sfortuna : a Torino è di casa ma il futuro è in bilico : Ci sarà una maledizione che perseguita Benedikt Höwedes da quando ha messo piede a Torino. L'arrivo in estate come rinforzo di spessore internazionale , soffiato all'Inter, , poi l'inizio di una via ...

Juve Howedes - quanta sfortuna : a Torino è di casa ma il futuro è in bilico : Ci sarà una maledizione che perseguita Benedikt Höwedes da quando ha messo piede a Torino. L'arrivo in estate come rinforzo di spessore internazionale , soffiato all'Inter, , poi l'inizio di una via ...

Donadoni avverte la Juventus/ "Non ci scanseremo : Bologna - è una questione di orgoglio" : Roberto Donadoni avverte la Juventus, tecnico del Bologna ha presentato in conferenza stampa la trasferta in casa dei bianconeri. Il tecnico punta tutto sull'orgoglio dei suoi(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 13:25:00 GMT)

Juventus - Higuain/ “Data una mazzata al campionato - me la sentivo la palla del 3-2…” : Juventus, Higuain torna a parlare dell’Inter: “Data una mazzata al campionato, me la sentivo la palla del 3-2…”. Di nuovo allo scoperto il centravanti argentino in forza ai bianconeri(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 22:34:00 GMT)

Mancini : il selezionatore perfetto per una nazionale senza un 'blocco Juve' : Fra Roberto Mancini e la Juventus la cronaca parla di un rapporto mai nato e accesosi, anche pesantemente, nel corso della sua doppia esperienza all'Inter. Lui che si è sempre esposto in difesa dell'...

Il delirio dell'interista Oliviero Toscani sulla Juve : la mafia è una cosa seria! : ...frequentare Oliviero Toscani al tempo in cui dividevo pensieri e opere con Marco Pannella confidando nelle qualità ideologiche ed etiche di uno tra gli ultimi veri 'cavalli di razza' della politica ...

Oliviero Toscani - la randellata dell'interista alla Juve : 'Rubano e hanno una mentalità mafiosa - gli arbitri si inginocchiano' : Anche Oliviero Toscani , famoso fotografo e tifoso dell' Inter , interviene nella polemica post-partita tra la squadra nerazzurra e la Juventus e usa parole davvero forti per commentare il match e l'...

Juventus - Higuain : 'Gol con l'Inter? Lo sentivo - abbiamo dato una mazzata al campionato. Ora vincerle tutte' : L'uomo del destino, per la Juventus, potrebbe essere ancora una volta lui. Gonzalo Higuain ha messo il timbro definitivo nella sfida di San Siro tra i bianconeri e l'Inter, che potrebbe rivelarsi ...

Toscani durissimo con la Juventus : ""Hanno una mentalità mafiosa" : In questi giorni un po' tutti hanno dato la loro opinione sull'arbitraggio di Daniele Orsato in Inter-Juventus. Anche Oliviero Toscani, famoso fotografo e grande tifoso nerazzurro, ha voluto dire la sua ai microfoni della trasmissione radiofonica 'La Zanzara' in onda su Radio 24: "Fossi un giocatore della Juventus mi vergognerei, non mi vanterei tanto di vincere così. Infatti nel passato dei grandi campioni se ne sono andati da questa squadra ...

Vinicio : «Ancora una volta la Juve ?ha rubato lo scudetto al Napoli» : Luis Vinicio non ci sta. Ancora l?ennesima ingiustizia secondo l?allenatore che già ai tempi in cui guidava il Napoli aveva visto la Juventus strappargli il tricolore:...

Luciano Moggi : 'La Juventus di oggi bela come una pecora' : E così Spalletti ha perso il Derby d' Italia, la Juve è passata a San Siro al 90' come al 90' aveva perduto in casa con il Napoli: quasi avesse voluto dimostrare che 'chi di spada ferisce di spada ...

Nazionale - Mancini : “Io ct dell'Italia? Un orgoglio per me”/ E su Inter-Juventus : “Una partita affascinante” : Nazionale, Mancini: “Io ct dell'Italia? Un orgoglio per me”. E su Inter-Juventus: “Una partita affascinante”. Le ultime notizie sull'attuale allenatore dello Zenit San Pietroburgo(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:00:00 GMT)