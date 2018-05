Juve | successo in rimonta | 3-1 al Bologna Napoli a -7

Mauro - il doppio ex : "La Juve mi ha deluso. Il Napoli? È già un successo" : 'Se domenica in campo ci fossero stati Platini e Maradona, lo spettacolo sarebbe stato molto diverso: avrebbero preso per mano Juve e Napoli, infiammando la partita con colpi di alta classe. E invece ...

Juventus a pezzi : “lite nello spogliatoio dopo il ko contro il Napoli - alta tensione Buffon-Benatia”. Ecco cos’è successo : Juventus, alta tensione nello spogliatoio dopo la sconfitta nella gara di campionato contro il Napoli. La squadra di Massimiliano Allegri esce con le ossa rotte dallo scontro scudetto, i bianconeri hanno un punto di vantaggio sugli uomini di Sarri ma il successo nello scontro diretto ha ribaltato le gerarchie. tensione sempre più alta in casa Juventus e come riporta la carta stampata battibEcco nello spogliatoio al termine della partita, Buffon ...

Juventus-Napoli - Sarri svela : “il dito medio? Ecco cosa è successo” : Juventus-Napoli, lo scontro scudetto ha portato al blitz della squadra di Sarri che adesso è favorita per la vittoria finale, prima del match dito medio per il tecnico azzurri nei confronti dei tifosi bianconeri, l’allenatore spiega il motivo: “I tifosi della Juve non c’entrano niente. Ho risposto a un gruppo di persone che ci stavano sputando e insultando perché siamo napoletani. Io mai mi permetterei di fare un gesto a una persona ...

Juventus-Napoli - delirio prima del match : ecco cosa è successo [VIDEO] : Juventus-Napoli – Una sfida quella della Juventus contro il Napoli in cui la squadra di Sarri potrebbe giocarsi le sorti del campionato. I tifosi partenopei lo sanno e per questo hanno letteralmente braccato l’autobus della loro squadra del cuore per fargli sentire tutto il calore possibile. Tra fumogeni e cori i napoletani circondano il pullman e fanno festa prima della partenza di quest’ultimo verso Torino, dove si disputerà il match ...

Real Madrid-Juventus - incredibile retroscena : “ecco cosa è successo all’intervallo” : Real Madrid-Juventus, emergono nuovi importanti retroscena sulla gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e che ha portato all’eliminazione dei bianconeri, polemiche incredibili per il rigore concesso alla scadere ai Blancos, nelle ultime ore novità che riguardano lo spogliatoio dei padroni di casa e con protagonisti Cristiano Ronaldo e Bale. Secondo quanto riferisce ‘AS’, il portoghese avrebbe ...

Shock Real Madrid-Juventus - ecco cosa è successo nel tunnel al termine della partita : Nella giornata di ieri è andata in scena la gara di Champions League tra Real Madrid e Juventus, tensione altissima in seguito al rigore trasformato da Cristiano Ronaldo a tempo quasi scaduto. Nelle ultime ore alcune rivelazioni della stampa spagnola, che parla di una rissa sfiorata nel tunnel del Bernabeu tra i calciatori della Juventus e quelli del Real. Ad evitare che le cose precipitassero ci hanno pensato Sergio Ramos e alcuni poliziotti, ...

Real Madrid-Juventus - battibecco Allegri-Sergio Ramos : ecco cosa è successo : Real Madrid-Juventus, battibecco Allegri-Sergio Ramos. Continuano le polemiche clamorose dopo la gara di ieri che ha portato all’eliminazione dei bianconeri ai danni dei Blancos. ecco le dichiarazioni del tecnico Allegri a Canale 5: “Dispiace, i ragazzi meritavano almeno i supplementari. Qualificazione decisa dagli episodi e dai giudizi arbitrali. Ho aspettato a fare i cambi in previsione dei 120'. Sfoghiamoci ora e testa al ...

Cosa è successo ieri sera alla Juve : Un contestato rigore nel recupero ha annullato una grande rimonta, ed eliminato di nuovo la squadra dalla Champions League The post Cosa è successo ieri sera alla Juve appeared first on Il Post.

Juventus - turnover e costo della rosa pesano sul successo dei bianconeri : I successi dei bianconeri passano dagli elementi sui quali può contare Allegri. Anche il costo della rosa è indicativo: è doppio rispetto a quello del Napoli. L'articolo Juventus, turnover e costo della rosa pesano sul successo dei bianconeri è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cristiano Ronaldo : "Questo è il mio gol più bello. Ringrazio i tifosi della Juve - non mi era mai successo in carriera" : "Ringrazio molto i tifosi della Juventus": Cristiano Ronaldo risponde così agli applausi sportivissimi con cui gli annichiliti supporter della Juve ieri sera hanno accolto lo spettacolare gol con cui il campione portoghese ha messo il sigillo a una serata che per i bianconeri si è conclusa malissimo, con lo 0-3 casalingo contro il Real Madrid nell'andata dei quarti di finale di Champions. Non capita tutti i giorni, nemmeno a ...

Juventus - cosa è successo a Chiellini : TORINO - Prima uno scatto olimpionico, un coast to coast che ha fomentato i tifosi. Poi un un primo piano, una smorfia e il cambio dalla panchina. Chiellini si è fatto male durante la partita della ...

Juventus - De Sciglio : “la vera svolta è stata il successo con la Lazio” : “Vincere con l’Atalanta è stato un passo importante verso lo scudetto”. Mattia De Sciglio riconosce al successo di ieri della Juventus una grande valenza nella corsa per il titolo di campione d’Italia: “É ancora lunga e ci sono gli scontri diretti – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport -, ma questa vittoria ci ha dato una grande spinta”. La vera svolta della stagione, però, è arrivata con “il gol ...