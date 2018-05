Juve | scudetto a un passo

Juve - entra Douglas Costa e ribalta la partita col Bologna : lo scudetto è vicino Classifica : La squadra di Donadoni passa con un rigore di Verdi, «rimediano» un autogol di De Maio, poi Khedira e Dybala: Napoli a -7, se perde con il Torino assegna già tricolore

Juve - Barzagli : "Scudetto? L'80% lo abbiamo portato a casa. Ora la Coppa Italia" : "Lo scudetto non è ancora matematico, ma diciamo che un 80% l'abbiamo portato a casa. Ora però concentriamoci sulla finale di Coppa Italia". Lo ha detto Andrea Barzagli, intervistato da Premium Sport alla fine del 3-1 sul Bologna. "Siamo in sofferenza piena - continua il difensore della Juve - ma come gruppo non molliamo mai. Potremmo fare molto meglio, ma è un finale di stagione così: ora ...

Serie A - Juventus-Bologna 3-1 : Douglas Costa firma la rimonta scudetto : TORINO - Douglas Costa batte Bologna 3-1. Il peso del fuoriclasse brasiliano fa saltare per aria la bilancia della partita, sbattendone fuori il Bologna che fin lì stava combattendo in modo onorevole. ...

Juventus - scudetto a un passo : Bologna rimontato da 0-1 a 3-1 : Felsinei avanti nel primo tempo con un rigore di Verdi, poi nella ripresa si scatenano i bianconeri, ispirati da un super Douglas Costa: pari su autogol di De Maio, Khedira raddoppia, Dybala fa tris. Bianconeri ora a +7 sul Napoli a due giornate dalla fine

