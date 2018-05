Juve | Mandzukic recuperato per il Milan

Juventus : “Chiellini convocato per il Bologna - out Hoewedes e Mandzukic” : L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha convocato 19 giocatori per l’anticipo della 36esima giornata di Serie A contro il Bologna in programma all’Allianz Stadium domani alle 20.45. Torna a disposizione Giorgio Chiellini, mentre sono out Mario Mandzukic e a sorpresa Benedikt Hoeweds, che ha riportato un trauma distrattivo alla regione adduttoria della coscia destra durante la sessione di allenamento odierna. Questo ...

Juve - c'è Morata dietro Mandzukic al Milan : Secondo il Corriere dello Sport , Alvaro Morata è il motivo per cui la Juventus sta valutando la cessione di Mario Mandzukic . L'obiettivo di Marotta e Paratici è provare a riprendere Morata visto che il Chelsea potrebbe ...

Il Milan vuole Mandzukic/ Calciomercato - Juventus pronta al sacrificio : scambio con Bonaventura? : Il Milan avrebbe messo nel mirino l'attaccante croato della Juventus Mario Mandzukic, calciatore che può vantare un palmares composto da 23 trionfi. Opzione validissima visto anche il possibile addio di Andrè Silva in direzione Monaco, con Mirabelli che a Madrid, nella settima scorsa, ha incontrato Jorge Mendes, procuratore dell'attaccante portoghese, e un dirigente del Monaco. Si potrebbe quindi ipotizzare un valzer di punte con Andrè Silva in ...

Juventus news - formazione : Mandzukic e Pjanic assenti con il Bologna. Le alternative : Il croato non si allena con i compagni dopo l'operazione a cui si è sottoposto. Il bosniaco invece è squalificato: Allegri pensa così al 4-2-3-1 o ad uno fra Bentancur e Marchisio per sostituirlo ...

Inter-Juve - le IMMAGINI dell’infortunio di Mandzukic fanno discutere : spunta un cerotto e sul web spopola l’ipotesi “sceneggiata” [FOTO] : Inter-Juventus, non si placano le polemiche dopo la partita valida per il campionato di Serie A, vittoria della Juventus contro i nerazzurri per 2-3 ma non sono mancate le polemiche. In particolar modo l’episodio che ha creato il caos è stata l’espulsione di Vecino per un fallo su Mandzukic, in più nel mirino alcuni falli del centrocampista Pjanic e clamorosamente non sanzionati dall’arbitro con il secondo cartellino giallo. ...

Infortunio Mandzukic - ansia in casa Juventus : gli ultimi aggiornamenti : Infortunio Mandzukic – A seguito della profonda ferita lacero contusa in regione sovramalleolare interna della caviglia destra, riportata in conseguenza del noto contrasto di gioco avvenuto nella partita di ieri, dopo il rientro a Torino nella nottata, Mario Mandzukic è stato sottoposto a sutura chirurgica. L’intervento, in anestesia locale, è stato effettuato da un consulente specialista in chirurgia plastica di riferimento della società ...

Juventus - intervento di sutura chirurgica per Mandzukic : Bologna a rischio : Una ferita profonda che ha richiesto una sutura chirurgica con circa dieci punti tra interni ed esterni: è questo quanto emerge dal bollettino medico diramato dalla Juventus in merito alle condizioni ...

Inter-Juventus - polemiche post gara. Mandzukic mostra i segni. Bergomi-Spalletti che frecciatine! : Inter-Juventus, polemiche- Non mancano le polemiche a fine gara tra Inter e Juventus. I nerazzurri puntano il dito contro la direzione di gara di Orsato. Sotto processo il fallo di Vecino dopo 17 minuti costato il rossono al giocatore, e la mancata espulsione di Pjanic per doppia ammonizione. BERGOMI: “GARA TROPPO STRANA” L’ex bandiera nerazzurra […] L'articolo Inter-Juventus, polemiche post gara. Mandzukic mostra i ...