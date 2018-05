Juve - il neo papà Douglas Costa esaltato dalla Rete : Il brasiliano entra con il Bologna e spacca la partita dopo la nascita della figlia. Balotelli: "Quanto è forte? Senza di lui il Napoli sarebbe stato già a -1"

Esclusiva Ciullo : ' La Juve Stabia ha deciso le sorti del torneo' - Magazine Pragma : Esclusiva Ciullo: ' La Juve Stabia ha deciso le sorti del torneo' A 'Parliamo di Serie C-Magazine Pragma' e' intervenuto l'allenatore ex Juve Stabia, Salvatore Ciullo: Sorpreso da questa Juve Stabia? '...

A giugno il 4° Torneo Internazionale Pulcino d'Oro. La Juventus apre l'elenco delle squadre iscritte : ... in nome di un evento che riesce a legare idealmente il grande mondo dei dilettanti con quello dei professionisti, grazie alla formula e al 'cuore' del Torneo, che ne fanno un unicum in termini di ...

Torneo di Viareggio - la prima semifinale è tra Juventus e Fiorentina : Una cifra tonda di nobiltà. La prima semifinale della Viareggio Cup sarà la partita numero 3.000 della storia del Torneo e ospiterà una semifinale molto attesa. Allo stadio Bresciani di Viareggio, ore ...

Torneo di Viareggio - ottavi : Milan e Torino fuori ai rigori. Kulenovic-Montaperto gol : Juve avanti : Rigori amari, beffardi, senza appello. Torino e Milan, due tra le squadre favorite, salutano la Viareggio Cup agli ottavi di finale, eliminate da Rijeka e Parma dopo aver pareggiato 1-1 nei novanta ...

Torneo di Viareggio - la Juventus supera il Benevento al 95'. Poker Genoa : Come col Rijeka , sempre nel recupero. La Juventus tiene in vita la sua Viareggio Cup proprio quando l'esile fiamma della speranza stava per spegnersi. All'ultimo assalto e in inferiorità numerica, ci ...

Torneo di Viareggio : Kulenovic salva la Juve - Milan ok - pari Viola : Inizia con un brivido la Viareggio Cup della Juventus. I bianconeri ringraziano la doppietta di Kulenovic e in pieno recupero rimontano il Rijeka, avanti per 2-0 dopo venticinque minuti , sorte simile ...

