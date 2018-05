Italia | il rischio di restare vaso di coccio in Europa

A rischio l’autogrill più buono d’Italia - dopo 57 anni di premiata gestione familiare. “Legge favorisce le grandi catene” : Dal 1961 ad oggi, lungo l’autostrada Savona Torino sorge l’area di sosta “Autobar Marenco”, un autogrill a gestione familiare noto a tutti i viaggiatori tra Liguria e Piemonte per la qualità dei suoi panini, fatti a mano ogni giorno con prodotti freschi e locali. Un’attenzione ai viaggiatori che ha fatto guadagnare al bar della famiglia Marenco il primo posto tra le aree di sosta italiane su Tripadvisor, ma anche l’indicazioni su diverse guide ...

Cuore : il 40% degli Italiani ha almeno 3 fattori di rischio : Circa 4 italiani su 10 hanno almeno tre fattori di rischio cardiovascolare. Lo rilevano i dati del sistema di sorveglianza Passi, a cui è dedicato il nuovo numero della newsletter ‘Alliss’, dell’Istituto superiore di Sanità. “I fattori di rischio modificabili per le malattie cardiovascolari sono numerosi: ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, fumo di tabacco, sovrappeso/obesità, sedentarietà, dieta (scarso ...

Ora l'Ue lancia l'allarme : "Italia a rischio per lo stallo" : L'Unione Europea mette ancora una volta l'Italia nel mirino. E lo fa commentando la situazione politica che sta attraversando il nostro Paese: "L"incertezza politica in Italia è diventata più pronunciata e questo potrebbe rendere i mercati più volatili e mettere a rischio il sentimento economico e i premi di rischio", si legge nelle previsioni di primavera della Commissione Ue. E Bruxelles manda un messaggio molto chiaro a Roma: "I rischi per le ...

Allarme Ue : “La prolungata incertezza politica Italiana mette a rischio l’economia” : Migliorano le previsioni di crescita, che - pur vedendo l’Italia in coda alla classifica europea - nel 2018 dovrebbe rimanere allo stesso livello del 2017 (1,5% del Pil). Diminuisce la disoccupazione (da 11,2% dello scorso anno a 10,8%) e anche il percorso del debito è in lieve calo (nel 2019 scenderà sotto quota 130%). Ma il protrarsi dello stallo...

Maltempo sull'Italia.Rischio in Sicilia : 9.55 Dopo l'ondata di Maltempo che si è abbattuta sulla Sardegna, oggi tocca alla Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, fino alle ore 24 di oggi.Si prevedono "precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale". Le nubi sono sparse su tutta Italia.Allerta rossa anche per medio Adriatico, Emilia Romagna e Piemonte. Temporali al Centro. Intanto il ...

L'economia Italiana rallenta Pil su dello 0 - 3% nel trimestre A rischio stime Def.Disoccupati all'11% : Ma quale crescita dell'1,5% a fine 2018. L'economia italiana ha tirato il freno a mano. Nel primo trimestre del 2018 l'Istat stima che il prodotto interno lordo (Pil), corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dell'1,4% in termini tendenziali. L'istituto centrale di statistica ha spiegato Segui su affaritaliani.it

Terrorismo - sono quattro le regioni Italiane "a rischio infiltrazione" : Alcune regioni italiane sono "più a rischio Terrorismo" rispetto ad altre: è quel che racconta oggi il Giornale, analizzando il report "Italian Terrorism Infiltration Index...

Pensioni - l'Ue bacchetta l'Italia : 'Spesa alta e rischio povertà' Video : L’Italia continua ad avere una spesa per le #Pensioni troppo alta ma che non protegge dal rischio poverta'. Non bastavano le continue polemiche suscitate dal dibattito pre e post elettorale sullo stato del sistema previdenziale italiano e sulle sue storture burocratiche [Video] che arriva ora anche il rapporto della Commissione europea a sottolineare come, nonostante la spesa eccessiva, il sistema non riesce a mettere al riparo i pensionati dal ...