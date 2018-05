Italia | è morto l' attore Adolfo Lastretti

Teatro Italiano in lutto : morto Paolo Ferrari : lutto nel Teatro italiano. E’ morto Paolo Ferrari, grande attore di Teatro, cinema e televisione. Si è spento a Roma.

Napoli in lutto - è morto un pezzo di storia della musica Italiana : La città di Napoli, così come tutta Italia, si è fermata di fronte ad una notizia drammatica e che sicuramente lascerà un velo di tristezza in tutti quanti. Si è spento, infatti, un vero e proprio cimelio della musica italiana lasciando una sensazione di vuoto in tutti gli amanti di questa profonda arte. La celebre cantante Maria Rosaria Pariso, meglio conosciuta come la regina del Festival di Napoli Maria Paris, si è spenta all'età di 86 anni, ...

Italia : Morto Tony Cucchiara - innovò il musical : Scompare uno dei protagonisti del mondo dello spettacolo. All'età di quasi 81 anni, è Morto a Roma Tony Cucchiara, artista eclettico che ha innovato il genere del musical, cantante, autore di programmi televisivi con Michele Guardì, ...

Tragedia sulle Alpi svizzere - un altro morto : è la sesta vittima Italiana : C’è un’altra vittima da aggiungere all’elenco degli escursionisti morti sulle Alpi svizzere. Nel tardo pomeriggio è morta una donna italiana di 42 anni che si trovava in gravi condizioni in un ospedale del Canton Vallese. Si tratta della sesta vittima italiana a cui si aggiunge la sciAlpinista bulgara. Tutti uccisi da una tempesta perfetta, nella quale sono morti assiderati un gruppo di sciAlpinisti. “Hanno cambiato ...

Alpinista Italiano morto sull'Himalaya : 17.24 Un Alpinista Di Castiglione delle Stiviere (MN), è morto mentre in Nepal stava scalando il Dhaulagiri, una delle vette più alte dell'Himalaya. Disperso da ieri,scrive il giornale nepalese Himalayan Times, è stato individuato dai soccorritori e il corpo recuperato a 6.100 m di quota. Il vento aveva spazzato via la sua tenda. La salma è stata portata al Tribhuvan University Teaching Hospital,Kathmandu.

L’alpinista Italiano Simone La Terra è morto durante una spedizione sull’Himalaya : L’alpinista italiano Simone La Terra è morto durante una spedizione sull’Himalaya, in Nepal. La Terra, che aveva 36 anni ed era originario di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, stava partecipando alla scalata del Dhaulagiri, la settima montagna più The post L’alpinista italiano Simone La Terra è morto durante una spedizione sull’Himalaya appeared first on Il Post.

Alfie è morto da Italiano Ora la magistratura indaghi i suoi assassini : Forse neanche se ne rendevano conto, il ministro degli Esteri Angelino Alfano e il suo collega degli Interni Marco Minniti, di mettere le premesse per una caso giudiziario e diplomatico senza precedenti. La mattina del 23 aprile, quando il governo italiano decise di concedere la cittadinanza tricolore al piccolo Alfie Evans, ricoverato nell'ospedale di Liverpool, l'iniziativa venne presentata come un gesto umanitario, finalizzato ad agevolare il ...

ALFIE È MORTO : ADDIO CON VOLO DI PALLONCINI/ La zia da Liverpool : “Grazie Italia per il tuo supporto” : ALFIE Evans è MORTO, l’annuncio dei genitori del piccolo su Facebook: “Gli sono spuntate le ali". Alle ore 2:30 di questa notte, se ne andato il bimbo inglese di 23 mesi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 17:53:00 GMT)

Alfie Evans è morto : le reazioni. Salvini : “Perché non lo avete fatto venire in Italia?” : Dopo il triste annuncio della scomparsa del bimbo britannico, il web è stato invaso da messaggi di cordoglio, commozione, ma anche di rabbia. Anche la Meloni si unisce al coro delle critiche relative alla sospensione delle cur: "Hanno vinto loro, quelli che Alfie lo volevano morto".Continua a leggere

“È morto dopo 15 giorni di agonia”. L’Italia perde una grande figura. Se ne va una mente geniale : “Il suo nome era in tutte le nostre case” : Il ponte di legno e quel fiume che muove la vita del piccolo paesino, sono soltanto due delle particolarità di un logo che rimane impresso nella mente. Un marchio oramai celebre in Italia e nel mondo che è conosciuto anche se non si è amanti del prodotto che rappresenta: una di quelle immagini che appena la si guarda fa dire: “Sì, la conosco”. Oggi però, per quel ponte, per quel fiume e per quella città, è un giorno triste, il più triste. ...