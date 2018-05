: Iran, Rouhani: 'Se Usa lasciano l'accordo sul nucleare, se ne pentiranno come mai nella storia' [news aggiornata al… - repubblica : Iran, Rouhani: 'Se Usa lasciano l'accordo sul nucleare, se ne pentiranno come mai nella storia' [news aggiornata al… - limesonline : Il Medio Oriente si sta dividendo in 3 fasce: 1) a nord Turchia neo-ottomana 2) al centro asse resistenza all'egemo… - limesonline : L'ultimo successo diplomatico Usa in Medio Oriente prima dell'accordo nucleare con l'Iran: Camp David 1978-79. In m… -

"Se gli Usa uscno dall'accordo sul, vedrete che si pentno come mai". Lo ha detto il presidenteiano Rohani in un discorso da Sabzevar, trasmesso dalla tv pubblica. "C'è un solo Stato, un piccolo Paese e un regime che sostengono che l'accordo con Teheran è stato un errore. Sono gli Usa, l'Arabia e Israele", ha spiegato, ribadendo che "Teheran non terrà colloqui con nessuno sui suoi meccanismi di difesa: non sono affari di nessuno". L'annuncio del presidente Trump è atteso il 12 maggio.(Di domenica 6 maggio 2018)