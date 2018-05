intervista pizzarotti sindaco parma

agi

: #ItaliainComune, partito da #Parma il tour congressuale del 'Partito dei sindaci'. #FedericoPizzarotti: 'Pronti nel… - gazzettaparma : #ItaliainComune, partito da #Parma il tour congressuale del 'Partito dei sindaci'. #FedericoPizzarotti: 'Pronti nel… - gpellarin84 : RT @lorenzoandra: Mia intervista a Federico #Pizzarotti, Sindaco di Parma, alla vigilia della fondazione del partito dei sindaci 'Italia in… -

(Di domenica 6 maggio 2018) Da, la città che guida da sei anni, anche dopo la sua uscita dal Movimento 5 Stelle, ilFederico, 44 anni, ha dato il via ufficiale al tour del partito dei sindaci. In un’all’Agi, il primo cittadino della città emiliana spiega l’origine e gli obiettivi dell’iniziativa. "La società che sogniamo è esattamente quella che creiamo ogni giorno nelle nostre città", ha spiegato. "Qui, con fatti concreti, lavoriamo quotidianamente per migliorare la qualità della vita degli italiani". Il partito si chiama Italia in Comune e il suo slogan "La società che sogniamo, la società che vogliamo" è piuttosto ambizioso… Il nome “partito dei sindaci” è stato coniato dai giornalisti per ...