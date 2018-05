Inter | Spalletti ci crede | ' Abbiamo il dovere di finire bene'

Udinese-Inter - Spalletti : 'Grande reazione - credo alla Champions. Inter senza Icardi? Dipende dai sostituti' : Luciano Spalletti, Intervenuto su Sky Sport 24, ha espresso la sua soddisfazione: "Ho visto una reazione dopo Inter-Juventus, era quello che volevo. Abbiamo assorbito in maniera corretta quanto ...

Udinese-Inter 0-4 : Spalletti cala il poker - friulani in picchiata : L?Inter dimostra di crederci ancora e resta aggrappata, a due giornate dalla fine, al treno Champions. Ne sa qualcosa l?Udinese di Igor Tudor, sconfitta in casa per 0-4. A dimostrazione...

Udinese-Inter LIVE : i nerazzurri dilagano - Spalletti sorride : Nell’anticipo delle 12:30 tra Udinese e Inter va in scena uno scontro con due traguardi opposti in palio: salvezza e Europa. La squadra di Spalletti parte subito forte e passa in vantaggio al 12′ con Ranocchia schierato al posto di Miranda. Vantaggio meritato per i nerazzurri, che hanno iniziato benissimo la partita. Icardi e compagni macinano gioco e chiudono il primo tempo con il primo goal in Italia di Rafinha e del solito ...

Spalletti : “Inter-Juve? Non dico nulla” : “Su questa cosa qui, il ‘bandone’ è chiuso, non si trova niente dentro. Non mi domandate altro”: Luciano Spalletti non intende tornare sulla questione dell’arbitraggio di Inter-Juventus, e risponde con un termine toscano che sta per ‘saracinesca’. Il tecnico nerazzurro – alla vigilia della trasferta di Udine – non vuole alimentare altre polemiche, riconosce che e’ stata una settimana ...

Spalletti : 'Inter-Juve? L'unico responsabile sono io. Ci stiamo ancora male' : TORINO - 'Mi dispiace che a Santon sia andata addosso la critica in generale. Non ha alcuna responsabilità sul risultato finale. Unica vera responsabilità è la mia'. Alla vigilia della trasferta sul ...

