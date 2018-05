Inter | contro l' Udinese arriva la scelta di Spalletti che fa discutere i tifosi

Il Pd al Colle con un unica carta : ok solo a un governo del presidente. Veltroni riaccende lo scontro Interno : Maurizio Martina usa una formula. Ci sono echi prodiani. La "serietà al governo", si diceva allora. Non si sa quanto porterà bene. Ma questo è quanto: "A due mesi dal voto il paese ha bisogno di risposte serie. Chi ha prevalso il 4 marzo ha fallito, ma ancora gioca alla propaganda". Ma è proprio su quali possano e debbano essere queste "risposte serie" che si arrovella il Pd, che continua a combattere un conflitto a ...

Gentiloni - Italia non può permettersi di essere contro Ue - difenda propri Interessi : Quello che direi e che dirò è che l'Italia, in una politica estera sempre più importante, deve fare l'Italia: trovare sempre una combinazione tra i nostri interessi nazionali e le nostre alleanze ...

Equilibri Interni e alleanze : scontro nel Pd. In direzione la resa dei conti : I 'governisti' Orlando ed Emiliano, appoggiati anche da Franceschini, considerano irrinunciabile la conferma della 'fiducia' al reggente Martina. Renzi: 'Non usino pretesti per rompere' -

Inter - contro l'Udinese fiducia a Santon : Luciano Spalletti è pronto a dare ancora fiducia a Davide Santon . Come riporta Sky Sport , il 21 nerazzurro è in pole per prendere il posto di Danilo D'Ambrosio , squalificato, nella sfida contro l' Udinese .

Pd - cresce il fronte Interno contro Renzi. Ma tutti confidano nella vendetta di Gentiloni (attaccato in tv dall’ex premier) : Maurizio Martina ha parlato per primo. Poi hanno preso posizione Dario Franceschini, Andrea Orlando, Francesco Boccia, Michele Emiliano e da Bruxelles persino David Sassoli. Quindi ad allungare la lista dei dirigenti irritati per l’atteggiamento di Matteo Renzi è arrivato Luigi Zanda, l’uomo considerato più vicino a Sergio Mattarella. Seduto davanti a Fabio Fazio, domenica, Renzi ha chiuso a ogni ipotesi di dialogo con il Movimento 5 ...

Immobile dovrà stare fermo 20 giorni : tenterà il miracolo per esserci contro l'Inter : La Lazio ha vinto per 1-0 sul campo del Torino grazie alla rete di Milinkovic-Savic ma ha dovuto subire l'infortunio di Ciro Immobile che con ogni probabilità ha finito la stagione. L'ex attaccante di ...

Inter-Juve - un pozzo di veleno. De Magistris sorprende in contropiede : Sono trascorsi tre giorni ma non si placano ancora le polemiche sull'arbitraggio di Orsato in Inter-Juventus. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come il derby d'Italia sia sempre ricettacolo di diatribe. 'Inter-Juventus è un pozzo senza fine, pensi di aver tirato su tutti i veleni e invece ricaschi giù e finisci per affogare.

Inter : Dalbert e Borja Valero contro l'Udinese - Spalletti ci pensa : Secondo quanto riporta Premium Sport , in occasione dell'allenamento di oggi un gruppo di tifosi dell 'Inter si è recato ad Appiano Gentile per complimentarsi con la squadra per la prova con la Juve. In vista della delicata ...

Inter-Juve - i nerazzurri : “Alcune cose non cambiano mai”. De Magistris contro i bianconeri : “Furto di Stato o di Calcio” : È la partita che potrebbe aver deciso il campionato a favore della Juventus, dopo lo scivolone del Napoli a Firenze. Ma è anche l’eterna sfida tra due grandi del calcio italiano, con un passato a dir poco burrascoso fatto non solo di campo ma anche di tribunali, con tanto di scudetti revocati. Per questo le polemiche scatenate dall’arbitraggio di Orsato nel match di San Siro tra Inter e Juventus, vinto 3 a 2 in rimonta dalla squadra ...

"Vergogna" - ira tifosi Inter contro Orsato : "Scandalosi", "vergogna", " arbitro impresentabile ". Esplode sui social la rabbia dei tifosi dell'Inter contro Daniele Orsato , direttore di gara del big match di sabato sera a San Siro che ha visto ...

Sconcerti : 'La Juventus ha meritato contro l'Inter' Video : Il big match della trentacinquesima giornata di campionato era sicuramente quello in programma ieri sera allo stadio Meazza e che vedeva di fronte #Juventus ed #Inter, con la vittoria dei bianconeri per 3-2 [Video] arrivata tra le tante polemiche per l'arbitraggio di Orsato, reo di aver usato un metro arbitrale diverso, in particolar modo sugli episodi riguardanti il centrocampista uruguaiano, Matìas Vecino, espulso dopo un un fallo a gamba tesa ...

Serie A/ Un Napoli da polli - Inter epica ma non basta contro Orsato : Serie A: Inter epica, ma non basta contro il "protagonista" Orsato. Scudetto a un passo per la Juventus, il Napoli crolla a Firenze mentre ridono Roma e Lazio(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 06:49:00 GMT)

Inter - Wanda Icardi contro Spalletti su Twitter : MILANO - L' Inter dovrà riprendersi dalla clamorosa rimonta juventina negli ultimi minuti della pazzesca sfida di San Siro. La sconfitta per 3-2 arrivata in quel mondo è un dolore sportivo acuto per molti nerazzurri, a cominciare dal capitano Icardi che ha lasciato il terreno di gioco in lacrime , sui social in molti hanno paragonato la sua delusione a quella ...

Wanda Nara si scaglia contro Spalletti dopo Inter-Juve! : 1/23 Foto Instagram ...