Insulti razzisti fra ragazzi | l’allenatore ritira la squadra dal torneo 

Calcio - Insulti razzisti all’avversario : l’allenatore ritira tutta la squadra di esordienti : Un insulto razzista – “negro di m…” – rivolto da un giovanissimo calciatore degli esordienti del Rozzano (Milano) nei confronti del centravanti avversario, tredicenne come lui, ha spinto l’allenatore del Pontisola, Igor Trocchia, a una decisione esemplare: ritirare subito la sua squadra dal torneo che, lo scorso primo maggio, si stava svolgendo sul campo di Calcio di Ponte San Pietro, alle porte di Bergamo. Mentre ...

USA : studentesse afroamericane finaliste di un concorso Nasa. Bersagliate da Insulti razzisti sul web : USA: studentesse afroamericane finaliste di un concorso Nasa. Bersagliate da insulti razzisti sul web India Skinner, Mikayla Sharrieff e Bria Snell sono finaliste di un importante concorso indetto dalla Nasa, ma sono state Bersagliate da insulti online.Continua a leggere India Skinner, Mikayla Sharrieff e Bria Snell sono finaliste di un importante concorso indetto dalla Nasa, ma sono state Bersagliate da insulti […]

USA : studentesse afroamericane finaliste di un concorso Nasa. Bersagliate da Insulti razzisti sul web : India Skinner, Mikayla Sharrieff e Bria Snell sono finaliste di un importante concorso indetto dalla Nasa, ma sono state Bersagliate da insulti online.Continua a leggere

Milano - Insulti razzisti a un giovane calciatore : allenatore ritira la squadra : Milano, insulti razzisti a un giovane calciatore: allenatore ritira la squadra A Rozzano, nella periferia milanese, durante un torneo per esordienti un ragazzo di colore viene preso di mira: l’allenatore decide di ritirare la squadra Continua a leggere

Npc - Insulti razzisti a Sims : palaSojourner squalificato : ... non visti e quindi non sanzionati, , intende comunque dissociarsi da atteggiamenti ed epiteti che nulla hanno a che fare con il mondo dello sport e della pallacanestro. La società si sta attivando ...

Insulti razzisti e sessisti su Fb a Gloria Lisi : chiesto il giudizio per 13 : Tredici persone potrebbero andare a processo per gli Insulti sessiti e razzisti sui social indirizzati al vicesindaco di Rimini, Gloria Lisi. Il tutto era iniziato a marzo dello scorso anno quando un ...

Europa League - Atalanta : nessuna sanzione per Insulti razzisti. E Batshuayi... : Decisione finale dell'Uefa: nessun provvedimento contro l'Atalanta per i presunti insulti razzisti contro Michy Batshuayi. Il fatto era stato denunciato dallo stesso attaccante ex Chelsea dopo il ...

Insulti razzisti contro Kyenge - il Senato prenda le distanze da Calderoli : Nel 2013 il Senatore leghista Roberto Calderoli, appena rieletto nelle fila del Carroccio, insultò l’allora ministro dell’integrazione Cecile Kyenge chiamandola “orango”. Due anni dopo il Senato deliberò che le opinioni del Senatore erano “espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni” e, dunque, “insindacabili“. Ieri la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso del ...

“Me lo sono sco***”. L’audio choc della velina di Striscia (e la verità). Poi Insulti razzisti e minacce su Facebook. E spunta la verità su Mikaela : Sta succedendo da settimane, ma nessuno finora era riuscito a collegare le due vicende. Ma partiamo con ordine. Su vari profili Whatsapp e gruppi Facebook gira un file audio in cui un hacker ha unito svariati messaggi vocali di tipo pornografico (in cui si sente una ragazza vantarsi delle sue conquiste sessuali, tirando anche in ballo svariati calciatori) e poi attribuendoli alla velina di Striscia la notizia Mikaela Neaze Silva. In ...

Batshuayi provocò con ironia Gli rispondono con Insulti razzisti : Attacco becero dei tifosi atalantini al giocatore del Borussia dopo l'eliminazione della squadra dall'Europa League.

'Insulti razzisti'. Rissa e feriti in campo : Borgo Virgilio, lite scatenata da un fallo. I dirigenti dell'Acquanegra: 'Gli gridavano sporco marocchino'. Pronte le denunce

Abusi su minori e Insulti razzisti - arrestato presidente Comunità : Trieste, 26 feb. - (Adnkronos) - Maltrattamento aggravato di minori tra ottobre 2015 e settembre 2017, atti sessuali tentati con un minorenne tra settembre e ottobre 2015, atti persecutori nei confronti della ex direttrice della struttura tra il 2013 e il 2016. Sono le accuse che hanno portato all'a

Abusi su minori e Insulti razzisti - arrestato presidente Comunità : Maltrattamento aggravato di minori tra ottobre 2015 e settembre 2017, atti sessuali tentati con un minorenne tra settembre e ottobre 2015, atti persecutori nei confronti della ex direttrice della ...

Abusi su minori e Insulti razzisti - arrestato presidente Comunità : Trieste, 26 feb. – (Adnkronos) – Maltrattamento aggravato di minori tra ottobre 2015 e settembre 2017, atti sessuali tentati con un minorenne tra settembre e ottobre 2015, atti persecutori nei confronti della ex direttrice della struttura tra il 2013 e il 2016. Sono le accuse che hanno portato all’arresto, questa mattina, del presidente di una Comunità famiglia di Prosecco (Trieste), ora in custodia cautelare ai domiciliari. Le ...