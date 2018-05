Inghilterra - Chelsea batte Liverpool : Conte vede la Champions. Arsenal saluta Wenger : ROMA - Antonio Conte vede la Champions. Il Chelsea non ha infatti sbagliato la partita chiave contro il Liverpool di Jurgen Klopp, superato 1-0 a Stamford Bridge, e resta in corsa per il quarto posto. ...

Mercato Napoli - la clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra : Sarri al Chelsea - scambio con Conte? : Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea. Antonio Conte su quella del Napoli. Uno scambio di clamoroso che sembra molto probabile almeno secondo i tabloid inglesi, specie il Mirror che dà quasi per fatto l’accordo con Abramovich. Da qui la suggestione Conte, allenatore molto gradito a De Laurentiis, anche se quest’ultimo, come abbiamo scritto su CalcioWeb, punterebbe anche su Inzaghi o Giampaolo. L'articolo Mercato ...

In Inghilterra : 'Arsenal pazzo per Allegri - ma è sfida con il Chelsea' : TORINO - In Inghilterra è Allegri-mania. 'Mad for Max' , 'Pazzi per Max' , è infatti il titolo scelto dal 'Daily Star' per parlare dell'interessamento dell'Arsenal per l'allenatore della Juventus . Il ...

Dall'Inghilterra - 'Chelsea sempre più vicino a Sarri' : TORINO - 'Il Chelsea è vicino a Maurizio Sarri '. Il 'Mirror' rivela come sia sempre più calda la pista che porterebbe l'allenatore del Napoli a Londra come sostituto di Antonio Conte. Secondo il ...

JUVENTUS - ALLEGRI AL CHELSEA?/ In Inghilterra sicuri ma il Conte Max stoppa i rumors : “Contento qui” : JUVENTUS, ALLEGRI al CHELSEA? In Inghilterra sono sicuri: sarà lui il post-Conte. Aumentano i rumors circa il possibile sbarco in Premier League del tecnico dei bianconeri(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:12:00 GMT)

Juventus - dall'Inghilterra insistono su Allegri. Chelsea in agguato : C'è un campionato e una finale di Coppa Italia da giocare. E va bene. E c'è ovviamente che mettere tutto in discussione ora sarebbe inevitabilmente un tormento in più. Eppure - nonostante la Juventus ...

Ray Wilkins è morto/ Stroncato da infarto a 61 anni : addio all'ex stella di Milan - Chelsea e Inghilterra : Ray Wilkins è morto: fatale l'infarto che lo ha colpito la scorsa settimana, aveva 61 anni. Nella sua lunga carriera successi nel Milan, Chelsea e Inghilterra.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 16:08:00 GMT)

Dall’Inghilterra : “Allegri prenderà il posto di Conte al Chelsea” : Dall’Inghilterra: “Allegri prenderà il posto di Conte al Chelsea” Dall’Inghilterra: “Allegri prenderà il posto di Conte al Chelsea” Continua a leggere

Dall’Inghilterra - il Chelsea ha scelto Allegri : addio a Conte a fine stagione : IL Chelsea HA scelto Allegri- Come riportato sulle pagine di “The Sun“, il Chelsea sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Massimiliano Allegri. L’attuale tecnico bianconero potrebbe sostituire Antonio Conte sulla panchina dei londinesi. Come si legge sul quotidiano inglese, il Chelsea sarebbe pronto a ricoprire d’oro l’attuale tecnico bianconero, il quale, però, avrebbe […] L'articolo ...

Chelsea - bomba dall’Inghilterra : “super offerta del Psg per Conte” : Il futuro di Antonio Conte è sicuramente lontano dal Chelsea, stagione deludente fino al momento per il tecnico italiano. Nel frattempo secondo quanto riporta il Guardian il Psg avrebbe avviato i contatti con l’entourage dell’allenatore per convincerlo a prendere il posto di Unai Emery, l’attuale allenatore non sarà infatti confermato. In corsa anche Mourinho, Simeone e Allegri ma al momento Antonio Conte sembra in pole per il ...

Dall'Inghilterra : Chelsea - trattativa con Luis Enrique : LONDRA , INGHILTERRA, - La stampa inglese continua a considerare conclusa l'avventura di Antonio Conte sulla panchina del Chelsea. Secondo quanto scrive oggi il 'Daily Star', il club londinese sarebbe ...

Dall'Inghilterra : 'Karamoh nel mirino di Chelsea e Barcellona' : LONDRA - Yann Karamoh nel mirino delle grandi d'Europa. Gioca nell' Inter , arriva dai francesi del Caen , ma ha attirato l'interesse di Chelsea e Barcellona pronti, secondo il ' Mirror ', a investire ...