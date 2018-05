Incendio in via Ghisleri | 82enne muore asfissiato

Incendio auto in via Trento Trieste : Una squadra dei vigili del fuoco di Arezzo è intervenuto questa mattina in via Trento Trieste. Sul posto infatti stava andando a fuoco una macchina. Le fiamme sono partite dal vano motore. Prima che l'...

Milano. Incendio in via Rossi 10 morta donna di 81 anni : E’ morta carbonizzata una donna di 81 anni. La pensionata è deceduta nel suo appartamento in via Rossi 10, a

Molotov davanti al consolato tunisino di viale Marche - domato il principio di Incendio : A dare l'allarme alcuni passanti, che hanno visto il fumo. Le fiamme hanno intaccato il cancelletto di ingresso del consolato, e sono state spente...

Via Emilia Ovest - distrutto da un Incendio uno stabile occupato da sbandati : Intorno alle 15 di oggi pomeriggio sono state segnalate fiamme e fumo levarsi da uno stabile abbandonato di via Emilia Ovest. Si tratta di un complesso produttivo da tempo in disuso, situato nei ...

Caritas : Incendio via Marsala - nessuna risposta dal Campidoglio : Roma – Monsignor Enrico Feroci, direttore della Caritas di Roma ha parlato al Sir. In merito all’Incendio di ieri tra le baracche di cartone, legno e altro materiale infiammabile nella cancellata esterna all’Ostello ‘Don Luigi Di Liegro’ della Caritas di Roma in via Marsala. La struttura esterna dell’ostello ha subito il crollo quasi totale del controsoffitto e dei corpi illuminanti. Uno degli operatori della ...

Roma. Incendio in via Ascione un morto : Incendio in due baracche nella notte a Roma. Il rogo è divampato in un insediamento in via Ascione, in zona

Il governatore della regione russa di Kemerovo si è dimesso per via del grande Incendio in un centro commerciale che ha ucciso oltre 60 persone : Si è dimesso Aman Tuleyev, il governatore della regione di Kemerovo, la città siberiana in cui è avvenuto il grande incendio in un centro commerciale che domenica scorsa ha ucciso almeno 64 persone, tra cui molti bambini. Le dimissioni di Tuleyev, The post Il governatore della regione russa di Kemerovo si è dimesso per via del grande incendio in un centro commerciale che ha ucciso oltre 60 persone appeared first on Il Post.

Firenze. Incendio in via Ser Ventura Monachi morto uomo di 72 anni : Gravissimo Incendio in zona San Niccolò a Firenze. Nel rogo è morto un uomo di 72 anni. Le fiamme hanno aggredito

Al via il progetto 10.000 alberi per Pantelleria : 250 piante di mirto per non dimenticare l’Incendio 2016 : Grazie al contributo di importanti aziende nazionali e al supporto dei cittadini, con la piantumazione di 250 piantine di mirto (Myrtus communis), in occasione della Giornata Mondiale delle Foreste, parte il progetto di riforestazione dell’isola Pantelleria che, a seguito del vasto rogo di origine dolosa nel 2016, ha perso oltre 600 ettari di boschi e vegetazione autoctona. Promotore dell’iniziativa è il Comitato Parchi per Kyoto, onlus ...

Sarno - paura in via Torello : Incendio in un seminterrato : Sarno. Momenti di terrore a Sarno dove questo pomeriggio, in via Torello, si è originato un vasto incendio. Come riportato dal quotidiano "Salerno Notizie", le fiamme si sono propagate all'interno di ...

Milano. Incendio in uno stabile in via Quarenghi 37 : Un rogo è divampato in un appartamento di uno stabile in via Quarenghi 37 a Milano. L’Incendio è scoppiato al

Milano : Incendio in un palazzo di via Quarenghi : Milano, 28 feb. (AdnKronos) – Brucia un palazzo di via Quarenghi, a Milano, dalle parti della fermata della metro Uruguay. Un incendio, secondo le prime informazioni del 118, sarebbe divampato all’interno di un appartamento, al terzo piano. L'articolo Milano: incendio in un palazzo di via Quarenghi sembra essere il primo su Meteo Web.