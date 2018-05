In Tunisia si sta votando per le prime elezioni amministrative dopo la rivolta del 2011

In fuga da Bolzano con i due figli - chiama l’ex compagna dalla Tunisia : “Stanno bene” : In fuga da Bolzano con i due figli, chiama l’ex compagna dalla Tunisia: “Stanno bene” Sono in Tunisia e stanno bene i due bimbi spariti da Bolzano domenica scorsa con il loro padre, Jamel Methenni. Sabato mattina l’uomo ha chiamato l’ex Rosa Mezzina. La donna ha anche parlato con i suoi figli Yassine e Yasmine, […]

I bimbi portati via dal padre da Bolzano sono in Tunisia. La mamma : “Stanno bene e giocano” : sono in Tunisia i due bimbi spariti da Bolzano domenica scorsa con il loro padre, Jamel Methenni. L’uomo ha chiamato sua moglie Rosa Mezzina e ha concesso ai figli di 4 e 2 anni di parlare con lei. L’avvocato: “Appello al papà per poter risolvere la cosa in modo pacifico”.Continua a leggere

Migranti - la promozione degli scafisti : “Il viaggio dalla Tunisia all’Italia costa 1.200 euro. Ma se porti un amico non paghi” : Il viaggio dal Nord Africa all’Italia costava 1.200 euro, ma qualcuno poteva usufruire di un’offerta: “Porta un amico e viaggi gratis”. Sembra copiata da un tour operator turistico l’ultima promozione dei trafficanti di esseri umani che dalla Tunisia organizzano le traversate dei Migranti verso le coste italiane. A scoprirla sono stati gli uomini della polizia, della Guardia di finanza e dei carabinieri di Ragusa ...

Maltempo - ciclone sulla Tunisia : venti impetuosi al Sud - tragedia sfiorata in Sicilia e arriva la Tempesta di Sabbia [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/10 Caltagirone (Catania) ...

Imprese : Tunisia - ok Parlamento a 'Startup Act' : ANSAmed, - TUNISI, 4 APR - Il Parlamento tunisino ha approvato lo 'Startup Act', una serie di misure atte a favorire la creazione di aziende da parte dei giovani di tutto il Paese. Il ministro delle ...

Terrorismo - l’uomo ricercato per “possibili attentati a Roma” è in Tunisia. A Chi l’ha visto : “Non sono un terrorista” : Non si trovava in Italia e dice di non essere né un terrorista né un latitante. Atef Mathlouthi, il tunisino ricercato dalle forze dell’ordine italiane dopo una segnalazione arrivata all’ambasciata italiana a Tunisi, è stato rintracciato dalla trasmissione Chi l’ha visto?. L’uomo, 41 anni, non era a Roma ma nel suo Paese d’origine. “Non sono un terrorista, non sono latitante, la polizia tunisina mi ha ...

Tunisia : disordini a Mdhila - incendiata stazione polizia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Tunisia - disordini a Mdhila : incendiata una stazione di polizia : Alcuni giovani manifestanti si sono scontrati con le forze dell'ordine a Mdhila, in Tunisia. La stazione della polizia locale è stata incendiata. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno tunisino ...

Idee viaggio estate 2018 - la Tunisia delle oasi per una vacanza da sogno : La festa è ricca di eventi spettacolari: corse con i cammelli, sfide tra cavalieri beduini, ricostruzioni di scene di vita ancestrali, il tutto accompagnato da un souq, mostre, spettacoli artistici e ...