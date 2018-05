In casa scoppia un incendio | salvata un' anziana Tragedia sfiorata a Calimera

“Siete degli animali”. Grande Fratello - scoppia la guerra. Dopo le liti delle ultime settimane - volano nuovamente parole pesantissime tra gli inquilini della casa. I fan a bocca aperta : ricomporre i cocci sembra davvero una missione impossibile : Di inquilini a caccia di un po’ di sana celebrità il Grande Fratello abbonda, come d’altronde ogni reality show che si rispetti. Il buon gusto, invece, pare non essere proprio di casa tra le mura più spiate del nostro paese, con gli spettatori che hanno potuto già assistere a scene trash di ogni tipo nonostante l’edizione 2018, che ha segnato il ritorno al timone di comando della sempre infaticabile Barbara D’Urso, ...

“Che schifo - tutto pilotato”. Scandalo al Grande Fratello : agli spettatori non sfuggono le strane “indicazioni” ricevute da un concorrente nella casa e sui social scoppia la rivolta. Utenti inviperiti - Barbara D’Urso e la produzione nella bufera : Neanche il tempo di mandare agli archivi l’edizione 2018 de L’Isola dei Famosi, una delle più travagliate nella storia del programma, ed ecco che gli appassionati di reality show si sono subito trovati a fare i conti con un Grande Fratello che a sua volta sembra decisamente partito all’insegna di liti, polemiche, accuse e chi più ne ha più ne metta. Con un filo conduttore alquanto sinistro che sembra tenere unite le ...

“Fai schifo!”. Grande Fratello - tutti contro di lei. Scoppia la guerra dentro la casa e a farne le spese è lei. Il suo gesto ha mandato su tutte le furie gli altri inquilini che ora la accerchiano. Volano parole pesanti : Grande Fratello adesso è guerra. Se fino a qualche giorno fa un velo di calma apparente calava sulla casa ora cambiata tutto. A far traboccare il vaso un gesto che non è piaciuto a tanti inquilini della casa che hanno alzato tono e tiro. Tra di loro sono volate parole durissime e adesso, difficilmente, la situazione si stabilizzerà. A far Scoppiare il putiferio è stata Aida Nizar. La nuova inquilina si è sentita male ed ha rigurgitato, senza ...

Grande Fratello - la diretta viene anticipata e nella casa scoppia il malcontento : In questi ultimi mesi Canale 5 ci ha abituato a cambi di palinsesto repentini e le ultime decisioni hanno disorientato soprattutto gli inquilini della casa del Grande Fratello. A meno di una settimana ...

“Già due flirt”. Grande Fratello - Barbara D’Urso svela subito tutto. Non si perde tempo nella casa - ed ecco qua che già scoppia l’amore (e la passione). Chi sono i primi piccioncini : Inizio scoppiettante per questa nuova edizione del Grande Fratello Nip 2018. Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso, che conduce entrambi i programmi, ne ha approfittato per fare una prima rivelazione su due concorrenti della Casa del Grande Fratello. Al secondo giorno nella Casa parte il primo gossip. La conduttrice di entrambi i popolari programmi di Canale 5 afferma che due tra i concorrenti avrebbero già messo ...

Udine - scoppia una lite : gli sferra un fendente poi si barrica in casa : DOLEGNA e CIVIDALE - Un uomo è stato accoltellato all'addome a Dolegna del Collio nel primo pomeriggio di oggi, sabato 14 aprile e versa in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia ...

casapound dice che nella sua sede di Trento è scoppiata una bomba artigianale : Casapound, il partito neofascista di cui si è molto parlato nell’ultima campagna elettorale, ha fatto sapere che stanotte una bomba artigianale ha colpito la sede del partito a Trento. In un post su Facebook, il partito ha detto che l’esplosione The post Casapound dice che nella sua sede di Trento è scoppiata una bomba artigianale appeared first on Il Post.

“Hai lasciato le pa**e a casa!”. C’è posta per Te - anche Maria contro Giorgio. Una frase dell’uomo fa scoppiare il putiferio in studio - e in rete è una sfilza infinita di insulti. Stavolta pure la De Filippi costretta a intervenire : E alla fine anche Maria ha perso le staffe. La signora di canale 5, sempre pacata e tranquilla non è riuscita a tacere davanti alla storia di Carmen e Giorgio, andata in onda durante l’ultima puntata di C’è posta per te che ha visto, tra l’altro, la partecipazione speciale di Luca Argentero e Emma Marrone. Carmen e Giorgio, rispettivamente figlia e padre che non si vedono e non si sentono da quasi dieci anni. I due si sono allontanati a ...