Ilva | Mittal-commissari | 10 mila assunti ma poi 8 500

Ilva - i 14mila lavoratori di Taranto verso lo sciopero contro il piano Mittal : Vertice al Comune con i sindacati e il sindaco Melucci che ha annunciato il ritiro del ricorso contro il decreto ambientale. Assente il governatore Emiliano....

Ilva - ecco il contratto fra Mittal e governo : Svelati dal Decimonono gli accordi fra l’Esecutivo e i nuovi proprietari, durissima reazione del sindacato: «Pronti a lottare e scioperare»

Ilva - il Consiglio di fabbrica pronto allo sciopero generale. Messaggio chiaro a Mittal : "No agli esuberi" : Il Consiglio di fabbrica dell'Ilva, respingendo l'ipotesi degli esuberi, lancia messaggi ad ArcelorMittal e chiede aiuto alla politica. Ma i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm avvertono, quasi con un diktat contro la "proliferazione dei tavoli": "le trattative vanno portate avanti solo in sede ministeriale". La precisazione è arrivata in serata dopo la doppia convocazione per sabato 5 maggio di un incontro sulla vertenza Ilva - ...

Ilva - i sindacati lasciano il tavolo e minacciano lo sciopero. Con Arcerol Mittal posizioni sempre più distanti : È andata male. Il round di incontri sul futuro dell'Ilva tra Arcelor Mittal e i sindacati in sede Mise, (presente la viceministra Teresa Bellanova), finisce con posizioni ancora lontanissime. Il confronto è sospeso: serve un passaggio con i lavoratori che già stanno programmando assemblee nei diversi stabilimenti italiani, con stati di agitazione e eventuali giornate di sciopero. Dopo un periodo di decantazione, forse, si ...

Ilva : sindacati - da Mittal condizioni inaccettabili : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – Fim Fiom Uilm e Usb ritengono ‘inaccettabili” le condizioni poste da Mittal sull’occupazione, sui temi ambientali e sulle normative contrattuali. Per questo i sindacati ‘hanno deciso di sospendere il negoziato in attesa che Am Invesco modifichi l’irricevibile impostazione”. è una nota unitaria a schierare così , in un fronte comune, tutti i sindacati contro il piano con cui ...

Ilva - Antitrust Ue replica alle proteste del Lussemburgo : 'ArcelorMittal ha deciso da sola gli asset da sacrificare' : Non è l'Antitrust europeo a imporre ad ArcelorMittal di vendere sei stabilmenti nei vari stati europei per poter ottenere il via libera all'acquisizione dell'Ilva. Da Bruxelles rispondono alle ...

ArcelorMittal cede gli impianti. Obiettivo - l'ok dell'Ue sull'Ilva : In vendita il sito di Piombino e altre quattro fabbriche in Europa Il colosso dell'acciaio Arcelor Mittal ha presentato alla Commissione europea l'insieme di cessioni che la società farà per ...

ArcelorMittal all'Antitrust Ue : pronti a cedere sei impianti per l'ok su Ilva : Pur di superare le perplessità dell'Antitrust europeo sull'acquisizione dell'Ilva, il colosso ArcelorMittal è pronto a cedere sei stabilimenti sparsi in Europa, compreso quello di Piombino. Ma l'...

Ilva - anche Piombino tra i siti in vendita di ArcelorMittal. Lussemburgo contro una cessione : MILANO - C'è anche Piombino nel pacchetto di cessioni che ArcelorMittal ha presentato alla commissione Ue per rispondere alle preoccupazioni sollevate da Bruxelles nell'ambito della revisione in corso ...

Ilva : Fim - apertura ArcelorMittal su parte fissa salari : Roma, 13 apr. (AdnKronos) - "In pratica c’è apertura da parte del gruppo ArcelorMittal, affinché la struttura derivante dal Ccnl (parte fissa) anzianità di servizio, livelli retributivi, istituti presenti in busta paga non subiscano variazioni. Rimangono ancora nodi da sciogliere sulla contrattazion