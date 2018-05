Il vecchio | giovane | Marx

MasterChef 7 - Simone : «Giovane-vecchio a chi»? : Se c’è una definizione che a Simone Scipioni sta stretta è quella di «giovane vecchio». «Sono una persona responsabile e, per certi versi, ci può anche stare, ma non prendo il tè alle 6 e, soprattutto, non vado a giocare a bingo», spiega con voce sicura seduto su uno sgabello girevole che non vuole stare fermo. Siamo alla conferenza stampa finale della settima edizione di MasterChef (da giovedì 15 marzo al via l’edizione Celebrity su ...