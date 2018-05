Il Toro ferma il Napoli | Juve a un passo dal titolo

Il Toro ferma il Napoli - 2-2 : è scudetto virtuale per la Juve Pari per la Lazio - l’Inter spera Nerazzurri - poker all’Udinese : I partenopei passano in vantaggio con Mertens nel primo tempo. Poi nella ripresa il pari di Baselli e il gol di Hamsik prima della rete del definitivo 2-2

Napoli fermato dal Toro. La Juventus fa 7 : è campione d’Italia : Clamoroso al San Paolo. Il Torino impone il 2-2 agli uomini di Sarri. Il Napoli scivola quindi a -6 dalla

Playoff Nba : rimonta da sogno dei Cavs a Toronto - Golden State non si ferma : Playoff Nba: rimonta da sogno dei Cavs a Toronto, Golden State non si ferma Cleveland viene trascinata da un LeBron James ancora in tripla doppia in gara-1 contro Toronto: nella notte Nba i Raptors cadono dopo aver condotto i giochi per 48’, sbandano troppo ai supplementari e cedono il passo 112-113 ai Cavs all’Air Canada […]

Toronto - il killer è un folle : per fermarlo non sono stati sparati colpi. Anne-Marie vittima italocanadese : La CN Tower, seconda torre più alta del mondo che alla sera si illumina, è rimasta spenta. Dal G7 in corso in città, il ministro della Sicurezza ha fatto sapere che non considera questo un attacco ...

L'agente eroe che ha fermato il killer di Toronto : "A terra o ti sparo" : Un botta e risposta tra la vita e la morte. Il poliziotto che ha fermato il killer di Toronto è riuscito a non perdere il controllo. 'A terra o ti sparo', avrebbe detto lo studente responsabile della ...

MoTorola Moto G6 appare su Amazon confermando alcune caratteristiche : In attesa di essere presentato da Lenovo, il Motorola Moto G6 è già apparso sulle versioni statunitense e canadese di Amazon, confermando alcune feature L'articolo Motorola Moto G6 appare su Amazon confermando alcune caratteristiche proviene da TuttoAndroid.

NBA 2018 : Philadelphia non si ferma più - OK Golden State e Toronto - Utah vola ai playoff : Ultime giornate della stagione regolare, ultime occasioni per sistemare la propria condizione di classifica in vista dei playoff. Sette partite tra la serata e la notte italiane valide per l’NBA 2018. Con la 14esima vittoria consecutiva, i Philadelphia 76ers si dimostrano in gran forma in questo finale di stagione, grazie al quale sono andati a prendersi, almeno per ora, la terza posizione in classifica. Oggi a fare le spese della marcia ...

Tornano dalla partita del Toro - amici tifosi travolti e uccisi a Torino : uno si era fermato per aiutare l'altro : Vittime dell'incidente in tangenziale il vicesindaco di Villafranca d'Asti e un imprenditore della grande distribuzione: avevano fondato un club granata

Tornano dalla partita del Toro - amici travolti e uccisi in tangenziale a Torino : uno si era fermato per aiutare l'altro : Vittime il vicesindaco di Villafranca d'Asti e un imprenditore della grande distribuzione: avevano anche fondato un club granata

Bologna - si ferma Gonzalez. Da valutare Palacio - Dzemaili e Torosidis : Il costaricano non si è allenato per una contusione, personalizzato per Dzemaili e Torosidis, Palacio di nuovo in gruppo

NBA 2018 : Westbrook e Davis fermano Toronto e Boston - bene Houston e Portland. Rischiano i Clippers : La domenica Nba è stata caratterizzata da quattro partite. La stagione regolare 2018 della lega più spettacolare del mondo sta volgendo al termine e ormai ogni match potrebbe risultare decisivo per la definizione delle griglie dei playoff sia ad Est, dove ormai le otto formazioni che accederanno alla post season sembrano decise, sia ad Ovest, dove ancora non è ben chiaro quali saranno le magnifiche otto. Partiamo, dunque, dagli Houston Rockets, ...

NBA 2018 : Toronto vince ancora - Oklahoma ferma i Clippers. Golden State sconfitta da Sacramento : La stagione regolare NBA volge a rapidi passi verso il termine. Le squadre, in questo periodo, sono impegnate nelle ultime partite, che andranno a definire la classifica e di conseguenza gli accoppiamenti per i playoff, fondamentali per poi provare a vincere il titolo nella post season. Nella giornata odierna sei partite che hanno regalato anche risultati a sorpresa. Come la sconfitta dei Golden State Warriors, che potrebbero qualificarsi ai ...

NBA 2018 : vincono Toronto e Houston. Portland non si ferma più e batte Cleveland. Philadelphia ok a New York : Nove partite nella notte NBA. I Toronto Raptors consolidano la loro prima posizione nella Eastern Conference centrando la decima vittoria consecutiva. Un successo arrivato in rimonta sugli Indiana Pacers (106-99) grazie ad un ottimo secondo tempo. Miglior marcatore del match DeMar DeRozan con 24 punti, ma molto importante anche la doppia doppia da 16 punti e 17 rimbalzi di Jonas Valanciunas, mentre ai Pacers non bastano i 22 punti di Darren ...