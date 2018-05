Il Segreto Anticipazioni | cosa accadrà nella seconda settimana del mese di maggio

Il Segreto Anticipazioni Tv dal 7 al 13 maggio : chi è l'amante di Pedro? Video : Il Segreto anticipazioni [Video] Tv dal 7 al 13 maggio 2018, cosa succedera' a Puente Viejo? Hernando, Camila e Beatriz prenderanno una decisione inaspettata, mentre Dolores sprofondera' nel tunnel della depressione quando scoprira' che è realmente l'amante di Pedro. Non mancheranno intrighi che lasceranno gli spettatori con diverse domande alle quali sara' impossibile, almeno per ora, rispondere. Di to tutte le trame dettagliate. Il Segreto ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 7 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 7 maggio 2018: Dolores vuole partire per la Russia, ma Gracia cerca di farle cambiare idea… Anche Hernando e Camila hanno ormai deciso di lasciare Puente Viejo, ma Beatriz non intende andar via dal paesino… Emilia caccia via dalla locanda Aquilino e, insieme ad Alfonso, difende l’onore di Beatriz. In seguito, Camila ringrazia Emilia per ciò che ha fatto… Da non perdere: ...

Il Segreto - anticipazioni : Saul lascia Julieta : Il Segreto Il Segreto paga cara la scelta Mediaset di programmarlo sempre contro le migliori offerte Rai. La telenovela sta faticando a sopravvivere allo scontro con La Corrida di Carlo Conti, rischiando l’arrivo ai minimi storici di share: le puntate in onda in prime time ieri e la scorsa settimana, infatti, si sono fermate al 9.6% terminando rispettivamente alle 23.33 e alle 23.36, mentre precedentemente lo stesso appuntamento, protratto ...

Anticipazioni Il Segreto dal 5 maggio 2018 : l'addio di Julieta Video : Pronti per scoprire tutte le novita' che riguardano le prossime puntate [Video] de Il Segreto che avremo modo di vedere in onda su Canale 5 a partire da sabato 5 maggio 2018 in prima visione assoluta. Come ben saprete, infatti, da un bel po' di settimane l'appuntamento con la soap opera iberica è tornato in onda anche di sabato per fare da traino alla trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin, rimasta orfana del traino del pomeridiano ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 5 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 5 maggio 2018: Marcela spiega ad Adela di temere che il suo matrimonio con Matias non funzioni. Il giovane Castaneda, infatti, è corso in aiuto di Beatriz quando lei si è trovata in pericolo per via di Aquilino. Aquilino è pronto a distruggere il clan Dos Casas se Hernando non ritirerà la denuncia sporta contro di lui. Julieta Uriarte è entusiasta dell’opportunità di gestire una locanda, che le ...

Il Segreto Anticipazioni : arriva VICENTE - un vecchio nemico di NAZARIA : Durante i mesi estivi, i telespettatori italiani della telenovela Il Segreto avranno occasione di apprendere dei particolari inediti legati al passato di NAZARIA Gorostiza (Cayetana Cabezas): come abbiamo già approfondito in alcuni dei nostri precedenti post, la sposa per procura di Mauricio Godoy (Mario Zorrilla) riceverà alcune lettere che la infastidiranno parecchio e, in alcuni casi, la faranno sprofondare nello sconforto più totale; questo ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : non c’è pace per Saul : Oggi nel nostro appuntamento con le anticipazioni spagnole Il Segreto parleremo di Saul e Prudencio, che come sappiamo si chiamano in altro modo. Evelio e Rafael Hidalgo sono i loro rispettivi nomi e sono approdati a Puente Viejo per fuggire all’arresto. I due fratelli infatti sono stati incriminati per l’uccisione di un Professore universitario. C’è chi ha testimoniato e Prudencio cercherà di togliere di mezzo il fratello per ...

Il Segreto - Marcela lascia Matias : anticipazioni trame da lunedì 7 a sabato 12 maggio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 7 maggio a sabato 12 maggio alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: tra Saul e Julieta è finita per sempre Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte ...

Il Segreto - l’Hernando furioso : anticipazioni puntata di venerdì 4 maggio : Una nuova puntata de Il Segreto va in onda venerdì 4 maggio e alle 21.25 su Canale 5. Quarto appuntamento in prima serata per la soap spagnola dopo il cambio di giorno di messa in onda. IL Segreto | LEGGI: Il Segreto, anticipazioni dal 30 aprile al 5 maggio Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias ...

Il Segreto Anticipazioni : JULIETA lascia SAUL : Nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni della telenovela Il Segreto, vi abbiamo parlato di una strategia messa in atto da Prudencio Ortega (Josè Milan) per separare JULIETA Uriarte (Claudia Galan) dal fratello SAUL (Ruben Bernal): dopo aver fatto in modo che quest’ultimo venisse arrestato per il presunto omicidio di un professore universitario, il nuovo cattivo di Puente Viejo si impegnerà per tenere sotto scacco la nostra ...