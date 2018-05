Il sapore di frutta e verdura è peggiorato

Alimenti - la ricerca : italiani insoddisfatti del sapore di frutta e verdura : I consumi di ortofrutta in Italia languono e i consumatori non sono soddisfatti dell’evoluzione del gusto di frutta e verdura. E’ quanto emerge dall’ultimo studio dell’Osservatorio Ortofrutta di Ismea-Agroter che sarà presentato a Rimini l’8 maggio, alla vigilia del Macfrut, fiera di riferimento per il settore ortofrutticolo, nell’ambito dell’evento ‘Think Fresh – Il valore al ...