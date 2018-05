Il mostro di Cleveland | film e documentario speciale Quarto Grado | 6 maggio

ilnotiziangolo

: @QuartoGrado @GianluigiNuzzi @rete4 @a_meluzzi Mamma mia il mostro di Cleveland che pauraaaa dopo non si dorme... - BorghiMara : @QuartoGrado @GianluigiNuzzi @rete4 @a_meluzzi Mamma mia il mostro di Cleveland che pauraaaa dopo non si dorme... - SpettacolandoTv : #IlmostrodiCleveland questa sera su #Rete4 - Everyeye : Il mostro di Cleveland, la recensione del film con Taryn Manning -

(Di domenica 6 maggio 2018) Ildisarà al centro della prima serata di Rete 4 di oggi, domenica 62018. Unodiintrodurrà una delle vicende più inquietanti della cronaca nera mondiale e che risale a cinque anni fa. Si celebra infatti oggi il quinto anniversario dal ritrovamento di Amanda Berry, Georgina DeJesus e Michelle Knight, tre ragazze scompare fra il 2002 e il 2004 e rinchiuse per 10 anni da Ariel Castro. Il 52enne verrà indicato come Ildiper le torture fisiche e psicologiche che hanno caratterizzato la prigionia delle sue vittime.introdurrà ilAbduction grazie ad unoguidato da Gianluigi Nuzzi ed in onda prima della messa in onda della pellicola. A seguire verrà trasmesso uninedito della BBC, in cui si ripercorrerà la vicenda. In base ai documenti storici, Ariel Castro avrebbe agito grazie ...