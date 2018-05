Il mondo del calcio fa il tifo per Ferguson | rimettiti presto Sir Alex! - FOTO

Ha 117 anni e vive in Brasile : ecco chi è il tifoso più vecchio del mondo : Santo Santana Alfonso ha appena compiuto 117 anni e ha stabilito un record: è il tifoso più anziano del mondo. La sua squadra del cuore, l'Internacional de Porto Alegre, non poteva non rendergli ...

Scherma - Coppa del mondo : Alessio Foconi secondo a San Pietroburgo - Giulia Rizzi sfiora il podio a Dubai : Una stagione finora meravigliosa quella di Alessio Foconi, che conquista il secondo posto nella prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile a San Pietroburgo. Per il ternano si tratta del quarto podio nelle sette gare disputate e tra le quali spicca ance la vittoria a Parigi. A San Pietroburgo il fiorettista dell’Aeronautica Militare si è arreso solamente in finale contro il francese Maxime Pauty, che si è imposto con il punteggio di ...

Pentathlon - Coppa del mondo Kecskemet 2018 : vince in volata Chloe Esposito su Prokopenko e Kim - 20esima Prampolini - 35esima Cesarini : La tappa ungheresi di Kecskemet valevole per la Coppa del Mondo femminile di Pentathlon va, non senza emozioni, alla australiana Chloe Esposito che chiude con 1339 punti, appena 4 sulla bielorussa Anastasiya Prokopenko e sulla coreana Sunwoo Kim che era al comando prima della laser run finale. Quarta posizione per la leader della classifica mondiale, la russa Gulnaz Gubaydullina con 1307, quinta per la padrona di casa Sarolta Kovacs, sesta per ...

Hawaii : ecco perché molte persone vivono vicino al vulcano Kilauea - uno dei più attivi del mondo : Il Kilauea, uno dei vulcani più attivi della Terra, sta catturando di nuovo la nostra attenzione, ma soprattutto la nostra paura e il nostro rispetto. 1.700 persone sono state costrette a lasciare le loro case a causa della lava che ha raggiunto le comunità vicine. Inoltre, sono stati registrati forti terremoti fino ad un’insolita magnitudo di 6.9, numerose fratture nel suolo e nuovi condotti vulcanici che si sono aperti all’interno delle aree ...

Un pugnale squarcia la Coppa del mondo : minaccia Isis sul mondiale : Un coltello che squarcia la Coppa del Mondo, la nuova agghiacciante immagine lanciata dall?Isis e la minaccia che incombe sul mondiale di Russia. Un messaggio chiaro a corredo del poster:...

mondovì : la mostra di Demo al Museo della ceramica stuzzica la modernità : ... spettacolari, con una giocosità di taglio neopop, caratterizzate da colori vivaci, che tuttavia inducono alla riflessione, come quando Demo declina i più importanti brand dell'economia globalizzata ...

Tiro a segno - Coppa del mondo Fort Benning 2018 : dieci azzurri all’assalto degli States - sempre guardando ai Mondiali : Terza tappa di Coppa del Mondo stagionale per il Tiro a segno: a Fort Benning, negli USA, tutti i migliori al Mondo saranno presenti per continuare la preparazione in vista dei Mondiali, che si terranno nella prima metà di settembre, nella rassegna che metterà in palio le prime carte olimpiche per Tokyo 2020. Dal 9 al 13 maggio negli States ci saranno tutti i migliori tiratori al Mondo, in cerca di una vittoria di prestigio dopo le prime due ...

Atletica - Mondiali marcia a squadre 2018 : Liang Rui firma il record del mondo della 50 km! Tripletta Giappone al maschile : Nella notte sono iniziati a Taicang (Cina) i Mondiali a squadre di marcia. Spazio alle due 50 chilometri in attesa delle gare sui 20 chilometri che si disputeranno tra stamattina e stanotte. La cinese Liang Rui si è imposta con grande autorevolezza nella prova femminile, che faceva il suo debutto in questa competizione, siglando anche il nuovo record del mondo. La 23enne ha fermato il cronometro sul tempo di 4h04:36, migliorando così di 80 ...

Biathlon - Calendario Coppa del mondo 2018-2019 : le date preliminari. Mondiali a Oestersund : Questo il programma: Mondiali ESTIVI Nove Mesto , Cze, dal 21 al 25 agosto 2018 Coppa DEL Mondo 1a tappa Pokljuka , Svk, dal 30 novembre al 9 dicembre 2018 2a tappa Hochfilzen , Aut, dal 10 al 16 ...

Biathlon - Calendario Coppa del mondo 2018-2019 : le date preliminari. Mondiali a Oestersund : Diramato il programma per la nuova stagione per quanto riguarda il Biathlon: l’IBU ha stilato una bozza per l’inverno che verrà approvata nel corso del Congresso in programma a Porec (Cro) dal 5 al 9 settembre. Saranno nove le tappe per la Coppa del Mondo: si parte da Pokljuka (Svk) e si conclude a metà marzo ad Oslo (Nor). I Mondiali saranno in programma ad Oestersund (Sve) dal 7 al 17 marzo 2019. Questo il programma: Mondiali ...

1000 Miglia 2018 : la 'corsa più bella del mondo' fa tappa a Milano : La scelta di ospitare a Milano il passaggio di una manifestazione automobilistica così importante, nota come "la corsa più bella del mondo" , nasce dal desiderio di portare un evento antico nei ...

mondo del calcio omaggia Grande Torino : ANSA, - Torino, 4 MAG - Anche la Juventus rende omaggio al Grande Torino nell'anniversario della tragedia di Superga. "Sono passati 69 anni da quel 4 maggio 1949 - si legge sul profilo Twitter ...

Pentathlon - Coppa del mondo Kecskemet 2018 : tutti fuori gli azzurri nelle qualificazioni maschili : Sarà senza sussulti patriottici la finale maschile della terza tappa della Coppa del Mondo di Pentathlon moderno: a Kecskemet, in Ungheria, i quattro azzurri impegnati oggi, ovvero Daniele Colasanti, Giuseppe Mattia Parisi, Matteo Cicinelli e Riccardo De Luca, sono stati tutti eliminati nelle qualificazioni. I quattro italiani sono stati equamente distribuiti nei primi due dei tre gruppi di qualificazione, ma per loro il disco rosso è giunto ...