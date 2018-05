Il Grande Lebowski | uno speciale video dedicato al film dei fratelli Coen!

Vent’anni di Grande Lebowski : il film che fu subito cult : Vent’anni fa e fu subito cult. O quasi. Il Grande Lebowski, il film diretto da Joel Coen, e scritto con il fratello Ethan, uscì nelle sale statunitensi il 6 marzo del 1998. Anteprima mondiale al festival di Berlino il 15 febbraio 1998, in Italia si attese giusto il maggio dello stesso anno per vederlo. Non ci furono code chilometriche all’entrata dei cinema e gli incassi per la Working title films che produsse furono deludenti: 17 milioni e ...