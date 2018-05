Il gran finale di Euroflora 2018 | sfiorati i 250 000 biglietti venduti

Napolimania : Napoli - un finale tra contestazione ed un grande pericolo : ... con un traino pazzesco per tutta la piazza con le scene pre e post Juventus che hanno fatto il giro del mondo si crea un vulnus pesante. Quell'afflato è stato il propellente che ha fatto superare il ...

LIVE Lotta - Europei 2018 in DIRETTA : Chamizo in semifinale - l’Italia sogna in grande! Kudiimagomedov eliminato con rimpianti : Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Europei 2018 di Lotta, in corso di svolgimento a Kaspiisk (Russia). Oggi è il gran giorno di Frank Chamizo, che darà la caccia alla terza medaglia d’oro consecutiva agli Europei in tre categorie differenti per scrivere una pagina leggendaria dello sport italiano. A soli 25 anni, l’italo-cubano vanta già due ori iridati e due affermazioni continentali. Ma dopo la ...

The Big Bang Theory 11 : Una foto in anteprima del grande evento nel finale di stagione : In Italia, la programmazione della stagione 11 di The Big Bang Theory prosegue in streaming su Infinity ogni mercoledì e, con un ritardo di pochi episodi, su Premium Joi ogni martedì alle ore 21:20. ...

Festival del Delta - gran finale con Iskra Menarini : La serata finale, ricorda l'organizzazione, sarà interamente trasmessa in diretta streaming dalle pagine Facebook del Festival del Delta e del portale Comacchio.it.

GIRO D'ITALIA 2018 - CICLISMO / gran finale a Roma - ritorno nella Capitale dopo 9 anni : GIRO D'ITALIA 2018, CICLISMO: si parte dall'Israele, ecco le 21 tappe in programma. L'inizio è previsto per il prossimo 4 maggio e si andrà avanti fino al 27 dello stesso mese.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 00:45:00 GMT)

Roma-Liverpool - Klopp : "In finale per Sean. Eliminata una grande Roma" : Jurgen Klopp si gode la finale raggiunta, anche se dopo il 5-2 di Anfield forse pensava a una serata più tranquilla. "Al 100% dedichiamo questa finale a Sean Cox che sta lottando per qualcosa molto ...

gran finale per Le voci dell'inchiesta : A presentare il documentario, un caleidoscopico ritratto degli avvenimenti, Francesco Strazzari - Professore associato di scienza politica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, adjunct research ...

Questo nostro amore 4 ci sarà? Il gran finale della terza stagione e la scelta di Anna in onda l’1 maggio : Questo nostro amore 4 ci sarà oppure no? A poche ore dalla messa in onda del finale della terza stagione i fan non possono far altro che chiedersi se Anna e Vittorio ci traghetteranno negli anni '90 oppure no. La fiction con Anna Valle e Neri Marcorè è tornata in onda dopo 4 anni lasciandosi alle spalle gran parte del pubblico che, intanto, ha dimenticato la loro storia o ha semplicemente deciso di metterla da parte. La prima puntata ha ...

“Aida! Aida!”. grande Fratello - malore per la Nizar. Finale di puntata tesissimo all’interno della casa. La concorrente spagnola corre in bagno e le telecamere riprendono tutto : Dopo una settimana di fuoco e polemiche, è andata in onda la terza puntata del “Grande Fratello 15?, condotta da Barbara d’Urso su Canale 5. Baye Dame è stato ufficialmente squalificato dal gioco. La motivazione data dalla conduttrice è tanto semplice quanto logica: ”Le aggressioni e la violenza non hanno nulla a che fare con lo spirito del programma”. Il romano di origine senegalese ha abbandonato la casa e ha raggiunto lo ...

DIRETTA/ Perugia Civitanova (risultato live 1-0) streaming video e tv : gran primo set umbro (finale play off) : DIRETTA Perugia Civitanova: info streaming video e tv della tanto attesa gara 3 della finale scudetto della Superlega. Serie in parità sull'1-1 per il titolo italiano.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 20:57:00 GMT)

Diretta/ Pontedera Prato (risultato finale 2-0) streaming video e tv : granata in zona playoff! : Diretta Pontedera Prato: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I padroni di casa credono ancora nei play off(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 18:27:00 GMT)

DIRETTA/ Torino Milan primavera (risultato finale 3-2) : tre punti per i granata. Streaming video e tv : DIRETTA Torino Milan primavera: info tv e Streaming video del match della 27^ giornata. A meno di un mese dalla finale di Coppa Italia, i due club si ritrovano faccia a faccia.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 14:42:00 GMT)

grande Fratello - Aida Nizar lascia il reality show? La scelta finale Video : Per Aida Nizar questa prima settimana rinchiusa all'interno della cas [Video]a del #Grande Fratello 2018 non è stata per nientev facile. La concorrente spagnola, infatti, ha dovuto fare i conti con un clima di enorme violenza che si è venuton a creare in casa nei suoi confronti da parte di diversi concorrenti di questa edizione che hanno puntato il dito duramente nei confronti della donna, quasi senza motivi logici. Vergogna al Grande Fratello ...

