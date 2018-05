Il Crotone contro il Chievo riesce a complicare le cose

Serie A Crotone - Faraoni : «Umili e concentrati contro il Chievo» : Crotone - Davide Faraoni ha bene in mente il valore di Chievo- Crotone , s contro salvezza nel senso stretto della parola: "Sono contento di essere tornato quello che ero, sto in forma, spero di esserlo ...

Diretta/ Crotone Sassuolo (risultato live 3-1) streaming video e tv : i pitagorici controllano la partita : Diretta Crotone Sassuolo , info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live . partita cruciale per gli squali, i neroverdi hanno ormai archiviato la salvezza(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 13:46:00 GMT)

Crotone - la società taglia i prezzi per riempire lo Scida contro il Sassuolo : 'Dobbiamo giocarci le gare con Sassuolo e Chievo come partite della vita per portare più punti a casa. Per riuscirci già da domenica serve che lo Scida sia una bolgia'. Lo ha detto il presidente del ...