Il commento Per Papa Francesco il miglior giornalista è San Giuseppe I poveri

A Fico l’incarico per il governo M5S-Pd. Il commento di Salvini : «È una presa in giro» : Tocca al presidente della Camera il nuovo incarico esplorativo. I pentastellati diffondono sul blog 10 punti-priorità per governare. Il leader della Lega a Di Maio: «Sediamoci a un tavolo»

THE WALL - GERRY SCOTTI/ commento puntata 15 aprile : la D'Urso e la Izzo giocano per la Fabbrica del Sorriso : The WALL, GERRY SCOTTI: Commento alla puntata del 15 aprile 2018. Barbara D'Urso e Simona Izzo ospiti speciali, provano a vincere per aiutare la Fabbrica del Sorriso.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 06:58:00 GMT)

“Non era un numero uno”. Frizzi - parole crudeli contro l’amato conduttore. A due settimane dalla morte del conduttore - mentre si tenta di colmare il vuoto che ha lasciato - ecco arrivare un commento davvero inaspettato per i suoi fan. Il big che lo ha “trattato” così : “Interroghiamoci su un paese che si ferma per Frizzi e non per Falcone” è il titolo del pezzo che “lui” ha scritto per far sapere cosa pensi veramente di Fabrizio Frizzi. L’articolo è uscito su Io Donna e ha fatto discutere non poco perché è suonato come una sorta di pugnalata. Fabrizio Frizzi è morto due settimane fa, a 60 anni, per un’emorragia cerebrale. E l’Italia ne ha sofferto e ne soffre ancora. Aldo Grasso, però, non si ...

Zidane da non credere : il commento su Cristiano Ronaldo lascia tutti a bocca aperta : Dominio del Real Madrid nella gara di Champions League contro la Juventus, semifinale ipotecata dopo lo 0-3 dell’andata. Ecco le parole del tecnico Zidane ai microfoni di Mediaset Premium: “La nostra è stata una grande partita, anche perchè non è facile segnare tre goal in casa della Juventus. I bianconeri a mio modo di vedere hanno fatto una buona partita ma non sono riusciti a farci goal. Ronaldo sta dimostrando di essere tra i più ...

ALESSANDRO DI BATTISTA - NUOVA VITA IN AMERICA/ Reporter per Travaglio : il commento polemico di Fabrizio Boschi : ALESSANDRO Di BATTISTA, NUOVA VITA in AMERICA. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, farà il giornalista per Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, girando gli Stati Uniti(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 11:32:00 GMT)

“È successo”. Paola Di Benedetto e Francesco Monte - ci sono le foto. Finita l’Isola dei Famosi (per loro) scoppia la passione. Tutto documentato. Anche il commento a caldo di lui - che è tutto un programma : C’è poco da girarci intorno: Paola Di Benedetto e Francesco Monte sono una coppia adesso che l’esperienza all’Isola dei Famosi è Finita. Hanno mantenuto la promessa data quando erano divisi, si sono ricongiunti subito dopo l’ultima diretta del reality e hanno trascorso la prima notte insieme in hotel, come fa sapere il magazine Spy, che documenta Anche in esclusiva il primo incontro e il primo bacio tra i due ex ...

Juventus - Allegri/ "Sarri? Non commento le sue parole. Il Napoli può lottare per lo scudetto" : Juventus, parla Allegri: “Quota scudetto a 100 punti, il Napoli non mollerà”. Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani sera con l’Atalanta(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 21:59:00 GMT)

Morte Davide Astori - il commento dell’esperto : “probabilità di uno su centomila” : Morte Davide Astori – Mondo del calcio sotto shock per la Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori prima della gara di campionato contro l’Udinese, Morte naturale in seguito ad arresto cardiocircolatorio. Nelle ultime ore sono arrivate le parole dell’esperto, intervista del ‘Corriere dello Sport’ a Carlo Tranquilli, specialista in medicina dello sport ed ex medico dell’Under 21 azzurra: “in ...

Berlusconi nonno per l’undicesima volta : il suo commento in diretta a 'Mattino 5' : Mercoledì 28 febbraio Barbara Berlusconi ha dato alla luce Francesco Amos, secondo figlio nato dato dalla relazione con il...

“Fabrizio…”. Corona - è Silvia Provvedi a parlare dopo la scarcerazione. Prima uscita pubblica per la coppia finalmente riunita e primo commento alla stampa della fidanzata dell’ex re dei paparazzi : Hanno fatto subito il giro della rete le foto dell’abbraccio di Silvia Provvedi e Fabrizio Corona all’uscita di San Vittore. Il 21 febbraio scorso l’ex re dei paparazzi è uscito dal carcere milanese in cui è stato detenuto per un anno e quattro mesi Prima della decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che gli ha concesso l’affidamento provvisorio e terapeutico in una comunità individuata a Limbiate. Ad ...