Il centrodestra si riunisce | le mosse per le consultazioni

Il centrodestra si riunisce ?e va unito alle consultazioni : Dopo due ore è terminato il vertice del centrodestra a palazzo Grazioli, la residenza romana del Cavaliere. Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni hanno definito la strategia del centrodestra per l'ultimo giro di consultazioni che partirà domani al Quirinale. Di fatto si attendeva una risposta da parte del centrodestra a Luigi Di Maio che ospite a in Mezz'Ora di Lucia Annunziata ha affermato di voler fare un passo indietro per la ...