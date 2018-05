corriere

: Il centrodestra si ritrova a cena Salvini attende prima Di Maio - malditoroedortv : Il centrodestra si ritrova a cena Salvini attende prima Di Maio - marangonluke : RT @Corriere: Centrodestra, il vertice decisivo per evitare il voto L’idea di un premier «terzo» -

(Di domenica 6 maggio 2018) Si vedranno stasera aBerlusconi,e Meloni, a palazzo Grazioli, per concordare una linea unitaria per arrivare domani alle consultazioni al Quirinale parlando con una voce sola. Ma non ...