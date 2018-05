IL CASO ' Oltre il capitalismo' per ridare all' uomo un posto nell' economia

Bardonecchia : il blitz francese oltre confine diventa un CASO politico : Un coro di proteste si è sollevato dopo l'irruzione di agenti francesi nella stazione italiana per costringere un migrante a sottoporsi al test delle urine. Inaccettabile per Pd e Fdi - Il blitz ...

CASO Skripal - la Russia espelle oltre 150 diplomatici : La Russia ha annunciato l' espulsione di circa 150 diplomatici , di cui 60 americani, in risposta alla decisione degli Usa e di altri Paesi di allontanare i diplomatici di Mosca per il Caso Skripal , l'...

CASO rifiuti - Cantone e Melillo a colloquio per oltre un'ora : È durato oltre un'ora l'incontro tra il procuratore di Napoli Giovanni Melillo e il presidente dell'Anac Raffaele Cantone . Al centro del colloquio la collaborazione tra i due...

Oltre il CASO Embraco. Non colonizzati ma globalizzati : Durante la crisi gli investimenti stranieri diretti , cioè non puramente finanziari, in Italia hanno raggiunto i 346 miliardi di dollari; di questi 29 sono arrivati nel 2016 " ultime cifre ufficiali " ...