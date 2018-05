Il 6 maggio l' incontro Famiglia e Vangelo da annunciare | tra i social | la scuola e

Le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico : venerdì 4 maggio un incontro pubblico con il magistrato Giuseppe ... : "Per contrastare il pericoloso inquinamento dell'economia del nostro territorio " prosegue Zanardi è opportuno che tutti gli attori del mercato economico siano in grado di conoscere e riconoscere ...

Ne Il trono di spade su Sky Atlantic il primo incontro tra Arya e Jaqen H’ghar : trame episodi del 3 e 10 maggio : Torna l'appuntamento con la maratona de Il trono di spade su Sky Atlantic: il canale 110 di Sky sta ripercorrendo da ormai oltre un mese tutte le sette stagioni di Game of Thrones, e nella serata di questo giovedì 3 maggio saranno proposti due episodi della seconda stagione della serie. Si tratterà nello specifico del quinto e del sesto, intitolati "Il fantasma della fortezza" ("The Ghost of Harrenhal" in lingua originale) e "Vecchi e nuovi ...

URBAN CENTER - Rinviato a data da destinarsi l'incontro pubblico previsto per il 3 maggio : Rimandato incontro sulle forme di partecipazione popolare 02-05-2018 / Giorno per giorno E' rimandato a data da destinarsi l'incontro pubblico a cura dell'URBAN CENTER del Comune di Ferrara ...

Sanremo - l'8 maggio incontro gratuito di coaching professionale presso la Confartigianato : L'appuntamento è stato infatti organizzato in occasione della settimana mondiale dedicata alla Scienza del coaching professionale. Per maggiori informazioni e per prenotarsi all'incontro gratuito è ...

Incontro serale il prossimo 3 maggio a Roma con Marco Tullio Barboni : La serata, organizzata dal Club Rotary Nord Ovest, riservata ai soli iscritti in lista tramite l’ente organizzatore, si svolgerà al Grand Hotel Parco dei Principi in Via G. Frescobaldi n. 5. Sarà una riunione conviviale ed una interessante occasione di Incontro con il Barboni regista, sceneggiatore e scrittore. Marco Tullio Barboni, uomo di profonda cultura […]

L'incontro 'Strategie di contrasto alla criminalità organizzata' il 2 maggio a Parma : ... che cosa ci insegna il carcere Ore 11.00 Pausa Ore 11.15 Stefano Putinati Professore aggregato di Diritto penale dell'economia, Università di Parma Le misure di prevenzione patrimoniali come ...

In Grey’s Anatomy 14 su Fox Life l’incontro di Meredith con Nick Marsh : anticipazioni del 30 aprile e 7 maggio : Un'altra serata tra le corsie del Grey Sloan Memorial Hospital ci attende anche oggi, lunedì 30 aprile: Grey's Anatomy 14 su Fox Life sarà in onda come sempre con un nuovo episodio in prima visione assoluta per l'Italia. Ad essere trasmesso stasera sarà l'episodio 14x17, dal titolo italiano "Un giorno come questo" ("One Day Like This" in lingua originale): se lo scorso episodio ha avuto come focus l'amore nascente tra Maggie e Jackson, ad ...

F1 - primo incontro tra Red Bull e Honda per il 2019. Il termine per trovare l’accordo è il 15 maggio : Il weekend del GP d’Azerbaijan si è chiuso con il pasticcio tra Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Per la Red Bull i tre giorni di Baku sono stati importanti anche in vista del 2019. Stando a quanto riportato da Sky Sports F1, infatti, nel corso dell’ultimo fine settimana c’è stato un primo incontro con la Honda per discutere la fornitura di motori per il Mondiale del prossimo anno. Che in casa Red Bull ci sia interesse verso ...

Il diritto di cronaca protagonista all'Unimol. Incontro in programma il 2 maggio : "Il diritto di cronaca tra tutela dei diritti fondamentali ed etica": è il titolo dell'Incontro che si terrà il prossimo 2 maggio all' Università degli Studi del Molise . L'appuntamento, in programma alle ore 11 ...

May Days - incontro con la danza d'autore : seconda edizione della rassegna dall'1 al 6 maggio : In due diverse serate vengono presentati quattro spettacoli, due per volta, in cui il primo ha durata più breve del secondo, e al termine dei quali si svolge un incontro condotto dalla studiosa di ...

Martina dopo secondo incontro con Fico : deciderà Direzione il 3 maggio : "Ci interessa dare una mano a questo Paese in una fase delicata della storia istituzionale e politica. Se siamo arrivati fino a qui è perché altri hanno fallito, per 50 giorni assistito a diversi ...

Governo - Martina dopo il secondo incontro con Fico : “Passi avanti ma su confronto decideremo in direzione il 3 maggio” : “Passi avanti soprattutto sulla chiusura del confronto con centrodestra e Lega, sul quale registriamo parole definitive. Al tempo stesso non nascondiamo le differenze tra il M5s e noi”. Così il segretario del Partito democratico Maurizio Martina dopo il secondo colloquio alla Camera con il Presidente Roberto Fico, incaricato dal Capo dello Stato di sondare l’ipotesi di un alleanza tra Pd e M5s per la formazione di un Governo. ...

Disneyland in Sicilia : il parco giochi a Termini Imerese/ A maggio l'incontro tra Regione e Disney : Disneyland in Sicilia: il parco giochi sorgerà a Termini Imerese, l’assessore conferma: “Vertice tra pochi giorni”. Si riapre il progetto nato nel 2013, e mai realizzato: a breve un incontro(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:39:00 GMT)

ISABELLA BIAGINI È MORTA - Omaggio DI BARBARA D’URSO/ Video - l'incontro col cane (Domenica Live) : ISABELLA BIAGINI è MORTA, l'attrice romana si è spenta a 74 anni: l'ultimo Video a Domenica Live, il saluto e l'OMAGGIO di BARBARA D'Urso, "era malata ma non è stata abbandonata"(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 16:31:00 GMT)