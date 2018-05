I market mover della settimana | dal 7 all' 11 maggio 2018

Forex trading - i market mover 30 aprile " 4 maggio 2018 : Per quanto attiene il nostro Paese, la stima flash sulla crescita del PIL dovrebbe mostrare un'economia in rallentamento a 0,2% su trimestre , 1,4% su anno, da un precedente 0,3% su trimestre , 1,6% ...

market mover : l'agenda di giovedì 26 aprile - focus su riunione Bce : La riunione della Banca centrale europea , Bce, in agenda oggi rappresenta il Market mover di giornata sui mercati. L'istituto di Francoforte dovrebbe confermare il livello dei tassi , 0% per il repo ...

I market mover della settimana - dal 23 al 27 aprile 2018 - : L'appuntamento principale della settimana è quello relativo alla riunione della BCE . Giovedì 26 aprile la Banca Centrale Europea comunicherà le proprie decisioni in materia di politica monetaria, ...

I market mover della settimana - dal 2 al 6 aprile 2018 - : Ancora una settimana corta per i mercati finanziari europei. Lunedì 2 aprile Piazza Affari e le principali borse del Vecchio Continente resteranno chiuse in occasione del lunedì di Pasqua. In agenda ...